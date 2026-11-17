Avanza en comisiones de la Cámara de Diputados la creación de un marco nacional de protección animal, con el que el abandono, la crueldad y la comercialización irregular de animales tendrán nuevas restricciones legales en el país.

Ello, luego de que este martes la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó, por unanimidad, la minuta que expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

El dictamen establece obligaciones para quienes tengan animales bajo su cuidado, endurece las reglas para su comercialización y transporte, prohíbe prácticas de maltrato e incorpora la reparación del daño a los ejemplares víctimas de violencia.

La minuta será turnada al Pleno para su discusión y eventual aprobación este miércoles.

La nueva legislación, que reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado por parte de las personas, está integrada por seis títulos y 125 artículos.

Entre sus disposiciones centrales establece que “toda persona responsable de uno o más animales deberá garantizarles agua y alimentación suficientes, atención veterinaria, alojamiento adecuado a su especie, espacio libre de hacinamiento y condiciones que permitan su bienestar físico y mental”.

El proyecto establece prohibiciones expresas contra las peleas de perros, el abandono, la zooerastia, las mutilaciones con fines estéticos, el suministro de sustancias nocivas y la privación injustificada de alimento, agua o atención médica.

También sanciona la muerte de animales mediante sufrimiento prolongado y el transporte en condiciones que comprometan su integridad.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde, destacó que se trata de una oportunidad para armonizar las disposiciones legales y cumplir el mandato constitucional de protección animal.

“Es una gran oportunidad para que México cuente con una ley que armonice nuestro marco jurídico y haga efectivo el mandato constitucional en materia de bienestar y protección animal”, dijo.

La legisladora explicó que se acordó agilizar el trámite para que las reservas puedan presentarse y discutirse directamente ante el Pleno.

Agregó que la comercialización de animales también tendrá controles más estrictos: únicamente podrá realizarse en establecimientos registrados y autorizados, que deberán acreditar condiciones sanitarias, alimentación, alojamiento y supervisión veterinaria.

Para la venta o adopción de mascotas que sean destinadas a menores de edad, “será obligatorio el acompañamiento de una persona adulta responsable”.

Además, quedará prohibida la venta de animales enfermos, en mercados, tianguis, vía pública o vehículos, así como su comercialización digital sin los registros correspondientes.

Tampoco podrán entregarse como premios o propaganda.

La minuta establece, además, que los animales de compañía que no sean destinados a pie de cría deberán entregarse esterilizados, conforme a la normativa aplicable.

En materia de eutanasia, determina que “sólo podrá justificarse la ejecución del animal por lesiones o enfermedades graves, incurables o terminales, incapacidad física o patologías conductuales que comprometan el bienestar del animal”.

Este tipo de muerte de animales deberá ser valorada e indicada por un médico veterinario.

Durante la discusión de la minuta, el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, de Morena, reconoció los acuerdos alcanzados y la incorporación de propuestas de distintas iniciativas, aunque advirtió que todavía existen temas que deberán revisarse durante la discusión en el Pleno.

“Esta aprobación representa un avance para garantizar el cuidado y la protección de los animales, pero todavía quedan asuntos por atender en la discusión que viene”.

El dictamen también reforma las leyes Federal de Sanidad Animal, General de Vida Silvestre, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Protección Civil y Federal de Cine y el Audiovisual. Entre los cambios destaca la incorporación del artículo 106 Bis a la Ley Federal de Sanidad Animal, para fortalecer la supervisión de las buenas prácticas y las condiciones de bienestar en los establecimientos de sacrificio.

La propuesta recoge planteamientos de más de 200 organizaciones civiles, instituciones académicas, colegios veterinarios y sectores productivos.

Una vez aprobada por el Congreso, las legislaturas locales deberán armonizar sus ordenamientos para hacer efectiva la protección animal en todo el país.