México encabeza abandono de perros y gatos en AL; 500 mil son dejados en la calle cada año

En México, alrededor de 500 mil perros y gatos son abandonados cada año. La cifra coloca al país en el primer lugar de América Latina en esta problemática, mientras se estima que 18 millones de perros viven en condiciones de descuido, advirtió Aida del Carmen San Vicente Parada, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Detrás del abandono animal, señaló la especialista, persiste una concepción que reduce a los animales a objetos de propiedad, de los que sus dueños pueden desprenderse cuando dejan de quererlos o hacerse cargo de ellos.

Esta práctica, explicó, los cosifica e ignora que son seres sintientes, tienen un ciclo vital, buscan su preservación y pueden experimentar sufrimiento y daños.

Al participar en el Cuarto Seminario Necesidades y problemas sociales en México: Cuidados más allá de lo humano, la académica sostuvo que el abandono animal no es solamente un problema de responsabilidad individual, sino también un asunto de salud pública y de políticas de protección.

Advirtió que la presencia de animales en condiciones de descuido puede favorecer la transmisión de enfermedades zoonóticas como rabia, sarna, tiña y toxoplasmosis, además de la propagación de pulgas y garrapatas.

También puede derivar en agresiones a transeúntes, particularmente niños y personas mayores, por situaciones de estrés, hambre o defensa territorial. A ello se suma la acumulación de heces y orina en parques y calles, con afectaciones al espacio público y al ambiente.

En su conferencia “Abandono animal: una responsabilidad de todos”, organizada por la Facultad de Trabajo Social de la UNAM, San Vicente Parada reconoció que existen iniciativas de rescate, pero advirtió que la manutención de los animales, las campañas masivas de esterilización y el control sanitario requieren presupuestos públicos y donativos privados elevados.

La doctora en Derecho señaló que, aunque los animales no son personas, sí pueden ser considerados sujetos de derecho por su condición de seres sintientes. Desde la zooética, explicó, son pacientes morales porque tienen intereses propios, buscan preservar su vida y son susceptibles de sufrir daño.

En materia jurídica, recordó que la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 13, apartado B, establece el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales.

Asimismo, mencionó las reformas de 2024 al Código Civil capitalino, que incorporaron disposiciones para considerar a los animales de compañía en la división de bienes durante los procesos de divorcio y reconocerlos como seres sintientes y sujetos de consideración moral.

Frente a este panorama, la especialista llamó a dejar de considerar a los animales como objetos y avanzar en políticas públicas que garanticen su protección, en concordancia con los principios de la Declaración Rioplatense de Derechos de los Animales.