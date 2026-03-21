Calidad del agua, eje en el bienestar animal

La ganadería intensiva figura entre las actividades humanas con mayor impacto ambiental, debido al alto consumo de agua y electricidad, así como a la generación de grandes volúmenes de corrientes residuales. Se estima que una vaca requiere cerca de 200 litros de agua al día, mientras que su alimentación compite directamente con la destinada al consumo humano, como en el caso de la soja, el maíz o el centeno.

El uso de QBLOCK, material desarrollado para su aplicación en cuerpos de agua, podría contribuir a gestionar mejor los recursos en este sistema de producción, al reducir de forma significativa el desperdicio, la dependencia de fármacos, así como las vacunas que son utilizadas para sostener o incrementar la producción.

Esta tecnología busca elevar los niveles de oxígeno disuelto en el agua, lo que permitiría aumentar la productividad con un menor uso de insumos.

La iniciativa cobra relevancia ante el crecimiento acelerado de la población y la presión sobre la producción de alimentos, la cual está limitada por factores como el cambio climático y la disponibilidad hídrica.

El empleo de este sistema podría contribuir a mejorar la salud del ganado, lo que favorecería la calidad de los productos lácteos y sus derivados que llegan al mercado.

En paralelo, su uso en la gestión de las aguas residuales se plantea como una alternativa para reducir el impacto ambiental, al limitar el uso de líquidos contaminados en la irrigación de cultivos agrícolas, como la alfalfa.

Aguascalientes reúne al sector lechero

Durante el 11.º Foro Internacional de Lechería, realizado el 11 y 12 de marzo de 2026 en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, en Aguascalientes, se dieron a conocer propuestas como QBLOCK.

El encuentro reunió a más de mil 500 productores y especialistas de 11 países, en conjunto con la 17.ª edición de Expo Leche Gilsa, en la cual se abordaron temas como mejora de la genética, innovación y eficiencia productiva.