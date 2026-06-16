Vehículo cae tres niveles en plaza de San Pedro y conductor sale con vida

Sara Soberano// Fer Izaguirre

Luego de caer tres niveles con su vehículo dentro de un estacionamiento, un joven resultó con lesiones leves en una plaza comercial de San Pedro.

El accidente ocurrió sobre la avenida Vasconcelos, en su cruce con la calle Los Rosales, donde testigos alertaron a los cuerpos de auxilio tras lo ocurrido.

De acuerdo con el reporte, Alejandro, de 26 años, conductor del vehículo, fue trasladado a un hospital para su atención médica, mientras las autoridades investigan las causas del percance.

Datos generales del accidente

Ubicación: Plaza comercial ubicada sobre la avenida Vasconcelos, en su cruce con la calle Los Rosales, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Excélsior

Involucrado: Un joven de 26 años, identificado preliminarmente como Alejandro.

Tipo de incidente: Caída de vehículo desde el tercer nivel de la estructura del estacionamiento de la plaza.

Detalles del suceso y atención médica

Estado de la víctima: A pesar de la espectacularidad del accidente y la altura de la caída, de tres niveles, el reporte médico inicial indica que el conductor resultó únicamente con lesiones leves.

Rescate y traslado: Testigos en el lugar alertaron de inmediato a los números de emergencia. Cuerpos de auxilio, Protección Civil y paramédicos se movilizaron al punto de la avenida Vasconcelos para atender al joven y trasladarlo a un hospital cercano para una valoración médica exhaustiva y descartar traumas internos.

Reproducir Nuevo león

Situación en el lugar: El vehículo terminó con daños materiales severos tras el impacto en el fondo del cubo o área de caída del estacionamiento.

Líneas de investigación actuales

Las autoridades viales y de Protección Civil de San Pedro mantienen acordonada la zona afectada del estacionamiento mientras realizan las primeras indagatorias para determinar qué provocó el percance. Las principales líneas que se evalúan en estos momentos son:

Falla mecánica o humana: Se analiza si el conductor perdió el control debido a una distracción, un desvanecimiento o si el vehículo sufrió un desperfecto en el sistema de frenos.

Infraestructura del estacionamiento: Se revisarán las condiciones y la resistencia de las barreras de contención, muros o barandales, del tercer nivel para determinar si cumplían con las normativas de seguridad exigidas para frenar el impacto de un vehículo en movimiento.