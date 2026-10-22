Cae en Cancún, Quintana Roo, líder de Los Hells Angels

Un operativo de fuerzas federales y estatales en el residencial Isla Dorada, ubicado en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, derivó en la detención de Robert “N”, señalado como presunto líder de Los Hells Angels Motorcycle Club, un grupo delictivo relacionado con el tráfico de estupefacientes, extorsión y la delincuencia organizada.

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con autoridades de Quintana Roo, ejecutaron tres órdenes de cateo en el municipio de Benito Juárez.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron dos armas largas, un arma corta, aproximadamente 1.3 kilogramos de hierba seca, dos vehículos y un teléfono celular.

La detención forma parte de las acciones de las autoridades para combatir las actividades delictivas en Quintana Roo.

Hasta el momento, la información difundida no detalla si hubo más personas detenidas ni las características de los inmuebles intervenidos.

Operativo en Cancún: aseguran armas, droga y vehículos

Apenas el pasado 26 de mayo, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) cumplimentaron en Cancún, Quintana Roo, una orden de aprehensión contra Denis Ivziku, del grupo delictivo transnacional Hell Angels Motorcycle Club, uno de los principales generadores de violencia a nivel internacional y líder de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas y extorsión transnacional.

Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), infantes de marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), tuvieron conocimiento de que el municipio de Benito Juárez era la principal zona de movilidad de un hombre identificado como operador logístico de un grupo delictivo que operaba bajo la fachada de un club de motociclistas.

Dicho sujeto es buscado por autoridades canadienses por cargos relacionados con tráfico internacional de drogas y armas de fuego, además de contar con una ficha roja emitida por la Interpol.

Hells Angels, un club de motociclistas señalado por delitos graves

El Hells Angels Motorcycle Club es un club de motociclistas que se presenta públicamente como una organización de convivencia entre motociclistas, pero ha sido descrito en informes del gobierno de Estados Unidos como una organización criminal.

Un documento del Departamento de la Biblioteca Virtual de la Oficina de Justicia Penal los involucra en asesinatos, la fabricación y distribución de metanfetamina, la distribución de cocaína, heroína y mariguana, la compra y venta de armas de fuego y otras actividades delictivas.

Las investigaciones se basan en operaciones encubiertas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

*mcam