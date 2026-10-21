Con 65 mil millones de pesos sin aclarar, avalan Cuenta Pública 2024

Con 65 mil 74 millones de pesos pendientes de solventar por presuntas irregularidades en el gasto público, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El dictamen fue avalado con 31 votos a favor y 10 en contra de legisladores de oposición.

En total, en 2024 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó anomalías por 67 mil 174 millones de pesos.

De esta cifra, el órgano fiscalizador había recuperado 2 mil 100 millones de pesos, mientras que el resto, 65 mil 74 millones de pesos, “equivalentes a aproximadamente 97 por ciento del monto observado, seguían pendientes de aclaración”, señaló el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, durante la discusión y análisis de la Cuenta.

Recursos pendientes de aclaración y señalamientos de la oposición

Del monto millonario pendiente de solventación, 5 mil 805 millones de pesos corresponden a recursos ejercidos directamente por el Gobierno federal, mientras que el resto se relaciona con el gasto federalizado, cuya ejecución involucra a gobiernos estatales y municipales.

Téllez destacó las irregularidades detectadas en Petróleos Mexicanos, el sector salud y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y rechazó que la existencia de procedimientos de solventación pendientes sea suficiente para restar importancia a los señalamientos.

Por supuesto que sé qué dirán que muchos de los montos aún están en solventación, pero prácticamente de algunos han pasado seis años y no se ha encontrado explicación alguna”, sostuvo.

También cuestionó el endeudamiento registrado durante el sexenio de López Obrador y afirmó que la deuda pública aumentó en siete billones de pesos durante ese periodo.

Siete billones de pesos que se suman a los 10.5 con los que recibió el gobierno para cerrar en 17.55 billones de pesos en el saldo histórico de la deuda pública hasta ese momento, 2024; es el presidente que más ha endeudado el país”, afirmó.

Se aplicaron 2 mil 260 auditorías

En defensa del ejercicio fiscal, el coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, expuso los resultados de las auditorías y las condiciones económicas registradas durante 2024.

Recordó que los Criterios Generales de Política Económica estimaban un crecimiento real de entre 2.5 y 3.5 por ciento para ese año; sin embargo, la economía mexicana creció 1.5 por ciento.

Asimismo, la inflación cerró en 4.2 por ciento, frente al 3.8 por ciento previsto.

Sandoval precisó que la ASF practicó 2 mil 264 auditorías a la Cuenta Pública 2024: mil 846 correspondieron al gasto federalizado; 175, a desarrollo económico; 154, a desarrollo social, y 89, a funciones de gobierno.

Como resultado de esas revisiones, detalló, “se promovieron 6 mil 974 acciones preventivas y correctivas, entre ellas 2 mil 762 pliegos de observaciones; 2 mil 203 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias” y se emitieron 560 recomendaciones y 174 solicitudes de aclaración.

La concentración de observaciones en el gasto federalizado “evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, comprobación y rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales”, sostuvo el petista.

Añadió que las observaciones deben continuar su proceso de aclaración y, cuando corresponda, derivar en la recuperación de recursos públicos y en la determinación de responsabilidades conforme a derecho.

Tras su aprobación en la comisión, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su inclusión en la agenda del Pleno, donde deberá someterse a votación.

*mcam