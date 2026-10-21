Tras 35 horas, buscadoras levantan su bloqueo en la México-Toluca al llegar a acuerdos con el fiscal

Integrantes del colectivo Mariposas buscando corazones y justicia nacional anunciaron la liberación a la circulación en la carretera México-Toluca, desactivando el plantón que mantenían sobre esta vía federal desde el mediodía del martes.

Esto, luego de concretar una mesa de diálogo resolutiva con el fiscal General de Justicia del Estado de México y funcionarios del gobierno estatal.

Tras al menos 35 horas de tensión vial y confrontaciones, las familias de personas desaparecidas valoraron como positivo el acercamiento directo con el titular de la institución ministerial, aceptando retirar el campamento instalado desde las 12:30 horas del martes a la altura del municipio de Lerma.

Entre los puntos suscritos entre las autoridades mexiquenses y el colectivo destaca el compromiso de someter a una revisión minuciosa la totalidad de las carpetas de investigación sobre personas sin localizar. Asimismo, se determinó calendarizar reuniones periódicas de seguimiento técnico para evaluar avances específicos en cada expediente.

La protesta tuvo momentos de tensión luego de suscitarse enfrentamientos físicos y verbales. Especial

Nueva Unidad de Litigación y depuración institucional

Como parte de los acuerdos alcanzados para agilizar las indagatorias, la Fiscalía mexiquense se comprometió a establecer un mecanismo de control y supervisión sobre los servidores públicos, enfocado en sancionar actitudes negligentes y erradicar los malos tratos hacia las víctimas indirectas, en un esfuerzo por sanear la atención dentro de las agencias ministeriales.

Además, se anunció la creación de una Unidad de Litigación para resolver el rezago operativo de la dependencia. Esta instancia técnica buscará equilibrar las cargas de trabajo de los agentes del Ministerio Público, impidiendo que los mismos funcionarios deban abocarse simultáneamente a integrar las carpetas de investigación y a comparecer ante los juzgados para atender las audiencias orales.

Las víctimas indirectas presionaron para exigir avances concretos en la localización de sus familiares. Cuartoscuro

Con la firma de estos compromisos, las madres buscadoras procedieron al retiro de los bloqueos que estrangulaban el flujo vehicular en la zona, dando paso a la normalización paulatina del tránsito en la autopista rumbo a la Ciudad de México.