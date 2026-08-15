Semar aseguró 1.9 toneladas de cocaína frente a Guerrero

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) interceptaron una embarcación menor que transportaba cerca de 1.9 toneladas de una sustancia con características similares a la cocaína, frente a las costas de Guerrero.

La operación se realizó aproximadamente a 170 millas náuticas, equivalentes a 315 kilómetros, al suroeste de Zihuatanejo. En el lugar fueron detenidos los dos tripulantes de la unidad marítima, equipada con dos motores fuera de borda.

El aseguramiento tuvo su origen en un vuelo de patrullaje y vigilancia efectuado por personal naval sobre aguas del Océano Pacífico. Durante el recorrido, los marinos detectaron una embarcación sospechosa y comenzaron su seguimiento hasta conseguir interceptarla.

Al revisar la unidad, los efectivos localizaron 53 bultos con un peso estimado de mil 900 kilogramos. De acuerdo con la información oficial, el contenido presentó características similares a las de la cocaína, aunque deberá ser analizado por las autoridades ministeriales para confirmar su composición y establecer el peso exacto.

Los dos detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados, junto con la embarcación, los motores y la carga asegurada, a las instalaciones de la Octava Región Naval, en Acapulco.

Posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para integrar la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades.

La Semar calculó que la carga tendría un valor aproximado de 405 millones 484 mil 480 pesos. También estimó que su decomiso impidió la distribución de más de tres millones de dosis.

La dependencia señaló que el operativo forma parte de las tareas permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre desplegadas en aguas nacionales, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para frenar el tráfico de drogas y reducir la capacidad financiera y operativa de grupos delictivos.