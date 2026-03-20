Caen 16 integrantes de La Familia Michoacana en Puebla

Elementos de infantería de la Armada de México (Semar) detuvieron a 16 presuntos integrantes de la organización criminal denominada “La Familia Michoacana”, durante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Puebla.

La acción se desarrolló en cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle 46 Norte, en la colonia 10 de Mayo, donde personal naval y estatal intervino el domicilio señalado en labores de investigación por delitos contra la salud.

Lo incautado Especial

El aseguramiento de la droga

En el sitio fueron asegurados 15 hombres y una mujer. Durante la diligencia se localizaron 49 dosis de sustancia con características del cristal, 29 dosis de presunta heroína, cinco dosis de cocaína, nueve bolsas con piedra, además de 10 dosis de hierba verde similar a la marihuana.

Asimismo, se incautaron dos armas de fuego, un cargador, 21 cartuchos útiles y diversos objetos relacionados con la posible comisión de ilícitos.

La institución naval precisó que a las personas detenidas se le informaron sus derechos conforme al protocolo y, junto con los indicios asegurados, fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial competente, que determinará su situación jurídica conforme al proceso establecido.

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