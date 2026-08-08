Cae por huachicol fiscal apoderada legal de empresa de Ruffo

La investigación federal contra una red dedicada al contrabando de combustible derivó en la captura de Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa señalada dentro de las indagatorias por su posible relación con operaciones irregulares de hidrocarburos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El mandamiento judicial fue solicitado y obtenido por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), como resultado de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y de las acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad federal.

Hernández Hinojosa es investigada por su probable responsabilidad en los delitos de contrabando y delincuencia organizada. Tras su captura fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requirió para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con los datos de prueba integrados a la investigación, Guadalupe Hernández habría participado en operaciones de comercio exterior en las que presuntamente se reportaban cantidades de hidrocarburos considerablemente menores a los volúmenes realmente transportados.

Las indagatorias también ubican a la mujer en distintos actos jurídicos y comerciales relacionados con las actividades de Ingemar S.A. de C.V., entre ellos la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos.

La FGR documentó además su presunta intervención en trámites realizados ante autoridades aduaneras respecto de mercancías que presentaban inconsistencias en su documentación. Según la investigación, habría promovido gestiones encaminadas a conseguir su liberación y regularización.

Otro de los elementos incorporados a la indagatoria corresponde al manejo financiero de la compañía. Hernández Hinojosa fue identificada como firmante autorizada de diversas cuentas bancarias de la persona moral, condición que, de acuerdo con las autoridades, le habría permitido participar en la administración de recursos de la empresa.

Para los investigadores, estos elementos apuntan a una posible intervención en tres áreas de la estructura bajo investigación: representación corporativa, administración financiera y ejecución de operaciones jurídicas relacionadas con las actividades comerciales de la compañía.

Con la detención de Guadalupe Hernández Hinojosa suman nueve personas aprehendidas como parte de las investigaciones relacionadas con esta estructura. Ocho de ellas ya fueron vinculadas a proceso.

Entre las personas detenidas se encuentran Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Bárcenas Guillén y José Merino Valdés Cuervo.

Las investigaciones permanecen abiertas para determinar el alcance de la organización, sus mecanismos financieros y logísticos, así como la eventual participación de otras personas.

Una de las piezas que permitió avanzar en la investigación surgió en julio de 2025, cuando las autoridades localizaron 33 ferrotanques abandonados en las inmediaciones de Ramos Arizpe, Coahuila.

El hallazgo ocurrió como parte de la Estrategia Nacional contra la Extracción Ilegal, Robo y demás Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Personal de la FGR, SSPC, AIC, Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila realizó diferentes diligencias en el lugar, con apoyo de la Comisión Nacional de Energía y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las muestras obtenidas de los ferrotanques confirmaron la presencia de hidrocarburos, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre el origen, traslado y destino del combustible.

A partir del seguimiento de información financiera, aduanera y logística, las autoridades reconstruyeron lo que consideran un esquema de contrabando de combustible mediante transporte ferroviario.

De acuerdo con la investigación federal, la estructura presuntamente utilizaba empresas fachada y contaba con la intervención de operadores logísticos, agentes aduanales y mecanismos financieros. Las autoridades también investigan la posible participación de servidores públicos.

Uno de los procedimientos detectados consistía, presuntamente, en declarar ante las autoridades cantidades de combustible inferiores a las transportadas realmente. En otras operaciones, los cargamentos habrían sido registrados como productos distintos para evitar el pago correspondiente de contribuciones e impuestos.

Las investigaciones establecieron además que el hidrocarburo presuntamente introducido de manera ilegal era mezclado con combustible de procedencia lícita, mecanismo utilizado para dificultar su identificación antes de colocarlo en los canales de distribución y comercialización.

La FGR mantiene abiertas las indagatorias para ubicar a otros posibles integrantes, determinar responsabilidades y desarticular las distintas áreas de operación de la estructura investigada.

Guadalupe Hernández Hinojosa y las demás personas señaladas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria dictada por una autoridad judicial competente.