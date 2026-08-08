Hoy lloverá en casi todo el país; SMN vigila 4 posibles ciclones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que mantiene vigilancia permanente sobre la formación de cuatro zonas de baja presión, con posible desarrollo ciclónico, tres en el Océano Pacífico y una en el Océano Atlántico.

Explicó que se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de la Península de Baja California, lejos de costas nacionales, con 60 por ciento de probabilidad a siete días.

Por otra parte, se estima la formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán con 20 por ciento de probabilidad a siete días.

Clima México

Además de otra zona de baja presión al suroeste de la Península de Baja California, que incrementó a 30 por ciento de probabilidad a 7 días.

Mientras que se pronostica la formación de una zona de baja presión en el Atlántico Central con 20 por ciento de probabilidad a siete días.

El SMN, dio a conocer, a su vez, que el monzón mexicano ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noroeste del país.

En tanto, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 25 propiciarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la Península de Yucatán, pronosticándose puntuales intensas en zonas de Nayarit.

Clima México

Asimismo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional.

Detalló que las lluvias muy fuertes con puntuales intensas se esperan en Sinaloa (norte, centro y sur) y Nayarit (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sonora (este y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco (norte y oeste), Michoacán (norte), Estado de México (oeste), Veracruz (sur) y Oaxaca (suroeste y noreste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur (sur), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Colima, Ciudad de México, Puebla (norte), Guerrero (centro y este), Chiapas (norte y sur), Tamaulipas (oeste y sur), Tabasco (oeste y centro) y Yucatán (norte y este).

También intervalos de chubascos en Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche y Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional agregó que se calculan temperaturas máximas superiores a 45 grados en Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California Sur (oeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste) y Guerrero (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Sinaloa, Coahuila, Durango (este y oeste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte y costa), Colima, Michoacán (sur y suroeste), Morelos (sur), Puebla (norte y suroeste), Oaxaca (norte y sureste), Chiapas (oeste y costa), Veracruz (norte y centro), Tabasco (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Así como temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Aguascalientes (suroeste), Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Estado de México (suroeste).