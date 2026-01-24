Cae en Morelos presunto homicida de familia de intérpretes desaparecida en Morelia

En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, fue capturado en el estado de Morelos el presunto responsable del homicidio de tres integrantes de una familia, quienes habían sido reportados como desaparecidos el pasado 15 de enero en la capital michoacana.

Las víctimas, identificadas como Víctor Manuel “N”, Anayeli “N” y su hija de 12 años, se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Tras perder el contacto con ellos a mediados de mes, las autoridades iniciaron una búsqueda que culminó con el hallazgo de sus cuerpos sin vida sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro.

Según información vertida por la FGE, el presunto homicida se trasladó a Morelos inmediatamente después del crimen. El detenido ya se encuentra a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento se desconoce el motivo que orilló al crimen, pero según información extra oficial el acusado podría ser cercano a las víctimas.