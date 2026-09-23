Cae ‘La Goma’, líder de ‘La Venada’; se le vincula con 11 homicidios en Michoacán

Luis Armando “N”, alias “La Goma”, señalado como presunto integrante de la célula delictiva conocida como “La Venada”, fue detenido en el municipio de Jacona, Michoacán, durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con las autoridades, el detenido cuenta con 12 órdenes de aprehensión vigentes: 11 por homicidio doloso y una por secuestro agravado.

La captura se concretó luego de labores de investigación y seguimiento para localizar al presunto integrante de la organización vinculada al Cártel de Los Reyes. La autoridad estatal informó que “los agentes desplegaron labores operativas y de inteligencia para ubicar al investigado y dar cumplimiento a los mandamientos judiciales emitidos en su contra”.

Durante el operativo, Luis Armando “N” habría intentado impedir su detención. La Secretaría de Seguridad Pública señaló que “Luis Armando ‘N’ opuso resistencia a la actuación policial, registrándose un forcejeo en el que resultó lesionado en un tobillo por proyectil de arma de fuego”.

Ante la lesión, los elementos solicitaron servicios de emergencia y el detenido fue trasladado a un hospital de la región, donde, según el reporte oficial, permanecía estable.

Las investigaciones que dieron origen a los mandamientos judiciales relacionan a “La Goma” con expedientes por homicidio, homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y secuestro agravado.

El despliegue de las autoridades también permitió detener, en otro punto de Jacona, a Julio César “N”, Rigoberto “N”, Sergio Armando “N” y José Encarnación “N”. Especial

Detienen a otros cuatro presuntos integrantes de “La Venada”

El despliegue de las autoridades también permitió detener, en otro punto de Jacona, a Julio César “N”, Rigoberto “N”, Sergio Armando “N” y José Encarnación “N”.

A los cuatro hombres les fueron localizados diversos envoltorios que contenían una sustancia granulada con características similares a un narcótico, por lo que fueron asegurados y trasladados ante la autoridad correspondiente.

Durante esta misma intervención fue localizado un adolescente, a quien le fueron asegurados dos cartuchos para arma de fuego.

La autoridad precisó que, debido a su condición de menor de edad, fue puesto a disposición de las instancias especializadas: “En apego a las disposiciones aplicables en materia de justicia para adolescentes y protección de sus derechos, fue puesto a disposición de las autoridades especializadas en la materia, mientras que su identidad se mantiene reservada”.

Los cinco adultos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Regional, donde quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.