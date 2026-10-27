Cae conductor que atropelló a alumna de prepa 8

Luis Ángel "N" presunto responsable de atropellar a una alumna de la prepa 8 sobre la avenida Benito Juárez, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, fue arrestado este martes 27 de octubre por el delito de lesiones a título de culpa grave.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Luis Ángel "N", fue detenido en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey, y fue trasladado a Centro de Reinserción Social Estatal.

Luis Ángel "N" será puesto disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

La detención de Luis Ángel "N" tiene lugar después de los padres de la adolescente, identificada como Viviane Cibelle, expusieran que las autoridades habían puesto en libertad al hombre, lo cual provocó en ellos una gran molestia e indignación.

Ante ello, los padres de la joven encontraron solidaridad entre la comunidad estudiantil de la preparatoria 8 de la UANL, lugar donde estudia Viviane, quienes realizaron una protesta para exigir justicia.

Fue la tarde del lunes que poco más de una docena de estudiantes bloquearon la avenida Benito Juárez en Guadalupe para presionar a las autoridades y pedir que Luis Ángel "N" se hiciera responsable del atropello a la adolescente.

¿Cómo fue el atropello de la alumna?

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron la mañana del sábado 24 de octubre cuando la joven identificada como Viviane Cibelle cruzaba por la mencionada avenida en su cruce con Lerdo de Tejada, a la altura de la colonia Guerra, en Guadalupe.

El hombre que conducía una camioneta tipo Pick Up en color blanco se dio a la fuga por las calles aledañas al centro de Guadalupe y, posteriormente, sobre la avenida Eloy Cavazos.

Cámaras del C4 de Guadalupe siguieron el camino del conductor de esta camioneta y fue gracias a ello que policías municipales lograron interceptarla y detener al hombre, esto en el cruce de la avenida Eloy Cavazos y Cerro del Peñón.

En cuanto a la joven, se informó que fue trasladada al Hospital Universitario y que su estado de salud es delicado.

De acuerdo con la mamá de la adolescente, aunque el hombre fue detenido, tiempo después fue puesto en libertad, por lo que tanto ella como su esposo se encuentran sumamente molestos e impotentes.

Estamos muy impotentes en este momento ya que se nos informó que el que cometió el acto, lo han dejado en libertad, esto me tiene sumamente molesta e indignada, el cómo manejaron las cosas, ya que a nosotros no nos quiso ni atender el fiscal. Por favor, ayúdenos a seguir difundiendo", escribió la mamá de Viviane.

Vehículo invade carril y mata a estudiante

Por Pedro Tonantzin

En un caso similar, familiares de Osvaldo y estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem), plantel 03 de Oacalco, se manifestaron el lunes sobre la carretera local Yautepec-Oacalco para exigir justicia por la muerte del joven, ocurrida el pasado sábado, luego de ser impactado por un vehículo que presuntamente invadió su carril en sentido contrario.

La movilización se llevó a cabo en el mismo tramo carretero donde ocurrió el accidente, donde los manifestantes alzaron la voz para exigir que las autoridades esclarezcan los hechos y se castigue al responsable. Familiares y compañeros de Osvaldo se unieron para pedir que el caso no quede impune.

Los manifestantes señalaron la importancia de que se haga justicia por la muerte del joven y que se determinen las responsabilidades correspondientes por este hecho. Con la protesta, buscaron visibilizar su exigencia y pedir a las autoridades que den seguimiento a las investigaciones hasta esclarecer lo ocurrido.