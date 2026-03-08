Árbol de 12 metros se desploma sobre dos vehículos
La caída del árbol solo causó daños materiales, los bomberos capitalinos se encargaron de seccionar el tronco
Un árbol cayó sobre dos vehículos y también afectó cableado y un poste de concreto. El árbol, de unos 12 metros de altura por 50 centímetros de diámetro, se desprendió desde la raíz y fue seccionado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.
No se registraron personas lesionadas, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.
El incidente ocurrió en Río de la Laja y Puente Metlac, en la colonia Puente Colorado de la alcaldía Álvaro Obregón.
La SGIRPC reportó que otro árbol de 12 metros de longitud cayó sobre la techumbre de un cuarto de láminas, ubicado en Calle Zamora y Avenida Toluca, colonia Olivar de los Padres también en Álvaro Obregón.
Los bomberos de la Ciudad de México llegaron al lugar para comenzar a seccionar el tronco y poder retirarlo, así como para que otras dependencias y empresas procedan a reparar el cableado afectado.
