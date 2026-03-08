Árbol de 12 metros se desploma sobre dos vehículos

Un árbol cayó sobre dos vehículos y también afectó cableado y un poste de concreto. El árbol, de unos 12 metros de altura por 50 centímetros de diámetro, se desprendió desde la raíz y fue seccionado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

No se registraron personas lesionadas, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en Río de la Laja y Puente Metlac, en la colonia Puente Colorado de la alcaldía Álvaro Obregón.

Foto: Especial

La SGIRPC reportó que otro árbol de 12 metros de longitud cayó sobre la techumbre de un cuarto de láminas, ubicado en Calle Zamora y Avenida Toluca, colonia Olivar de los Padres también en Álvaro Obregón.

Los bomberos de la Ciudad de México llegaron al lugar para comenzar a seccionar el tronco y poder retirarlo, así como para que otras dependencias y empresas procedan a reparar el cableado afectado.

Foto: Especial

*DRR*