Cae Alfredo ‘N’, alias El Conejo, asesino de intérpretes de señas

Mediante un comunicado, el gobierno de Morelos confirmó que la tarde de ayer fue asegurado Alfredo “N”, alias El Conejo, de 45 años, en las inmediaciones del Lago de Tequesquitengo, quien posiblemente está implicado en homicidio de una pareja de intérpretes de lengua de señas mexicanas y su hija menor de edad, en Michoacán.

El pasado 16 de enero, los cuerpos de estas tres personas fueron localizados calcinados sobre la autopista México–Guadalajara, en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán; las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas dos días antes, es decir, el 14 de enero.

Según las fichas de su desaparición aproximadamente a las 16:06 horas, Víctor, de 37 años; Anayeli, de 36, y Megan, de 12, fueron vistos por última vez en la colonia Exhacienda La Huerta, en Morelia, Michoacán.

Este sábado en un operativo interinstitucional conjunto, donde participaron autoridades ministeriales y policiales de Michoacán, elementos de la SSPC federal del Área de Investigación y elementos de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos, detuvieron a El Conejo en Tequesquitengo, Morelos.

ASESINAN A UN TAXISTA Y A PASAJERA EN VERACRUZ

Un taxista y una pasajera fueron asesinados la mañana de ayer en la localidad de Las Bugambilias, en este municipio, luego de que hombres armados atacaran la unidad en la que viajaban. Un bebé sobrevivió.

De acuerdo con reportes policiales, el taxi con número económico 56 circulaba por un camino de terracería en la zona oriente, cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes abrieron fuego contra el vehículo.

El chofer, identificado como Fabián, murió en el lugar. Ángela, pasajera, fue trasladada al hospital de Entabladero, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

El bebé que viajaba con la mujer quedó bajo resguardo de las autoridades municipales del DIF, en lo que es reclamado por la familia de su madre.

Elementos de la policía local, la SSPC y el Ejército acordonaron la zona y realizaron un operativo de búsqueda, sin que se reportaran detenciones.

-Lourdes López

VINCULAN A EL BÓTOX

César Alejandro “N”, El Bótox, señalado como líder de la organización delictiva Los Blancos de Troya, fue vinculado a proceso por delitos de homicidio y extorsión. Entre los casos que se le atribuyen está el asesinato de Bernardo Bravo, líder del sector limonero en Michoacán, así como diversas extorsiones contra productores de cítricos en la región.

En la audiencia, el acusado reconoció ser el líder de la célula criminal y admitió su responsabilidad en el delito de extorsión contra el sector limonero. Tras la resolución judicial, se determinó su traslado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Su captura ocurrió la mañana del 22 de enero, en el poblado de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista, Michoacán. Posteriormente fue trasladado a la CDMX para enfrentar los cargos que se le imputan.

Según las investigaciones, mantenía el control de la venta de limón amarillo en localidades como Cenobio Moreno, La Huina, Capiri y El Razo, en los municipios de Buenavista y Apatzingán. Autoridades señalan que cuenta con siete órdenes de aprehensión.

*CVA