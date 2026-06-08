Cae “El 01”, jefe de plaza de Los Salazar, y generador de violencia en Sonora y Chihuahua

Hugo “N”, conocido como “El 01”, fue detenido por fuerzas federales en coordinación con autoridades de Sonora. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, es identificado como un presunto generador de violencia con operaciones en Sonora y Chihuahua y estaría relacionado con delitos de alto impacto, incluido el presunto uso de drones para ataques contra grupos rivales y corporaciones de seguridad.

La detención de Hugo “N” fue resultado de trabajos de inteligencia y labores de investigación desarrolladas por instituciones federales para localizar a personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas en la región norte del país.

Según la información oficial, el operativo fue realizado por fuerzas federales en coordinación con autoridades del Gobierno de Sonora. Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad no ha precisado el municipio donde ocurrió la captura ni ha informado sobre posibles órdenes de aprehensión adicionales relacionadas con el caso.

Durante la acción, los agentes aseguraron un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la cual quedó a disposición de las autoridades ministeriales junto con el detenido para continuar las investigaciones correspondientes.

¿De qué delitos lo señalan las autoridades?

Las dependencias de seguridad identifican a "El 01" como un presunto operador vinculado con diversos delitos de alto impacto en Sonora y Chihuahua.

Entre las conductas que las autoridades le atribuyen destacan:

Presunta participación en acciones violentas.

Uso de drones para ataques armados contra organizaciones rivales.

Presuntos ataques dirigidos contra integrantes de corporaciones de seguridad.

Vínculos con estructuras criminales que operan en el noroeste del país.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una sentencia o resolución judicial en su contra, por lo que su situación jurídica deberá definirse conforme avance el proceso correspondiente.

¿Quiénes son Los Salazar y por qué son relevantes en Sonora y Chihuahua?

Las investigaciones federales y diversos expedientes judiciales en México y Estados Unidos ubican a Los Salazar como una estructura criminal con origen en la sierra de Sonora y presencia en municipios como Sáric, Tubutama, Altar, Caborca, Magdalena de Kino, Nogales, Ímuris y Santa Ana, además de corredores estratégicos que conectan con Chihuahua.

De acuerdo con las autoridades, esta organización ha mantenido influencia en rutas utilizadas para el trasiego de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo hacia la frontera con Estados Unidos.

Asimismo, investigaciones oficiales han relacionado a integrantes de esta estructura con delitos como.

Homicidio.

Desaparición de personas.

Secuestro.

Extorsión.

Tráfico de armas.

Ataques armados contra grupos rivales.

Los Salazar y su presunta relación con el Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado a Los Salazar como una organización vinculada históricamente al Cártel de Sinaloa, además de imponer sanciones a algunos de sus integrantes por actividades relacionadas con el narcotráfico.

Por su ubicación geográfica, la organización ha sido considerada estratégica para el movimiento de cargamentos ilícitos hacia el estado de Arizona, uno de los principales corredores de cruce hacia territorio estadounidense.

En distintos operativos realizados en los últimos años, fuerzas federales mexicanas han asegurado a presuntos integrantes del grupo junto con armas de alto calibre, vehículos blindados, equipo táctico y drogas.

La estrategia contra los generadores de violencia

El Gabinete de Seguridad señaló que la captura de Hugo “N” forma parte de las acciones coordinadas entre instituciones federales y estatales para ubicar y detener a personas consideradas generadoras de violencia en distintas regiones del país.

Las autoridades indicaron que los trabajos conjuntos de inteligencia, investigación y despliegue operativo continuarán con el objetivo de combatir estructuras delictivas y fortalecer las condiciones de seguridad para la población.