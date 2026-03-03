Cada vez es más difícil el acuerdo sobre reforma electoral: Monreal

Al reconocer que "cada vez se pone más difícil" conseguir la mayoría calificada con PVEM y PT, el jefe de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que los 253 integrantes de su bancada "no vamos a dejar sola a la presidenta en su propuesta de reforma constitucional".

En conferencia de prensa, el líder de la mayoría en San Lazaro comentó que la iniciativa podría llegar esta noche o incluso mañana a alguna de las cámaras.

Relató el también presidente de la Junta de Coordinación Política de los diputados que esta tarde acudirá de nueva cuenta a Palacio Nacional para seguir revisando los últimos detalles de la propuesta.

No vamos a dejar sola a la presidenta en su propuesta de reforma constitucional, pero vamos a respetar todas las expresiones que se tengan y no podría en este momento asegurar nada, pero sí voy a empeñar todo mi esfuerzo por que salga y por que se logre lo mejor para el país en esta propuesta presidencial", declaró Monreal.

Admitió sin embargo enseguida: "Pero, obviamente, ya al expresar adelantos del voto de los aliados cada vez se pone más difícil, porque, evidentemente, con sus expresiones de ellos adelantan un voto que no coincide con el acompañamiento de la iniciativa".

Dijo que si no logran convencer a los aliados verdes y petistas, "no sería más que un desarreglo temporal, un desacuerdo legislativo temporal que no pone en riesgo otros actos de unidad, tanto legislativo como político-electoral".

fdm