El automovilismo también es un motor de desarrollo deportivo y social: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, recibió a personalidades e impulsores del deporte motor este martes 3 de marzo de 2026 en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Monreal Ávila destacó que el automovilismo también es un motor de desarrollo deportivo y social, esto durante la inauguración de la exposición, “El Automovilismo como motor de Desarrollo Deportivo y Social” en el recinto legislativo.

Quiero agradecerles a los organizadores, Andrés Huerta, a Jordi Vidal, a Javier Fernández, por traernos una muestra de lo que es el automovilismo y agradecerle a los pilotos, a Rubén, a Gerardo, a Maximiliano y a Alejandro. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Nos sentimos honrados de que nos visiten ustedes ahora y que expongan este auto representativo de la Fórmula 4”, expresó.

El oriundo de Zacatecas apuntó que hoy la Cámara de Diputados abre sus puertas a una exposición innovadora, única, inédita exposición de autos como arte, como cultura, como desarrollo.

En este contexto, Ricardo Monreal detalló que normalmente en los patios de San Lázaro se expone cultura de grandes autores, de grandes pintores, de grandes escultores, sin embargo, reconoció que la cultura es muy amplia y por esa razón la Cámara de Diputados abrió sus puertas a otras expresiones como son los autos de carreras.

Hoy nos toca admirar por unos días estos autos, que solo los vemos cada año en este evento deportivo anual, o en series y películas. Yo recientemente vi una película sobre automovilismo, me gustó, y por eso hoy pueden disfrutar de estos autos y conocer la historia de todos los circuitos en el mundo, así es que bienvenidos, bienvenidas”, señaló.

Por último, el integrante de Morena agradeció al diputado Pedro Haces por ser el autor de dicha exposición denominada “El Automovilismo como Motor de desarrollo y Deporte Social”.

fdm