EU acusa a “El Chuta”, socio de Los Chapitos, por narcotráfico, terrorismo

Un jurado federal en Chicago formalizó la acusación penal contra Jesús Omar Ibarra Félix, “El Chuta”, señalado por autoridades estadounidenses como presunto jefe regional del Cártel de Sinaloa, por delitos de narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas.

La imputación fue presentada en el Distrito Norte de Illinois y establece que el acusado, de 49 años y originario de Los Mochis, México, permanece prófugo, con orden de arresto vigente y enfrenta una pena máxima de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.

De acuerdo con documentos judiciales, Ibarra Félix habría liderado un grupo armado denominado Fuerzas Especiales de Chuta (FECH), estructura que presuntamente brindaba protección a la facción encabezada por Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera y posteriormente a sus hijos, conocidos como Los Chapitos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la FECH participó en enfrentamientos armados y actividades de seguridad para líderes del cártel, lo que fundamenta el cargo de apoyo material a organización terrorista extranjera, tras la designación del Cártel de Sinaloa bajo esa categoría por parte de Estados Unidos.

El expediente judicial indica que entre 2016 y 2026, Ibarra Félix coordinó la importación de metanfetamina y fentanilo hacia territorio estadounidense, además de suministrar ametralladoras y otras armas de alto poder.

Rol como “jefe de plaza” en Ahome

La acusación formal detalla que “El Chuta” operaba como jefe de plaza en la región de Ahome, México, supervisando durante al menos una década las operaciones logísticas de narcotráfico y tráfico de armas.

Según la Fiscalía, su estructura operaba en estrecho vínculo con la facción de Guzmán Loera, quien fue condenado en 2019 a cadena perpetua por un jurado federal en Brooklyn.

El expediente menciona como co-conspirador a Fausto Isidro Meza Flores, imputado en 2019 y actualmente incluido en la lista de los Diez Más Buscados del Federal Bureau of Investigation (FBI).

La acusación es resultado de la colaboración entre fiscales del Distrito Norte de Illinois y del Distrito Sur de California, con apoyo de oficinas del FBI en Washington y San Diego, así como de Homeland Security Investigations (HSI) en San Diego y Arizona.

Fuerzas federales en Sinaloa. Cuartoscuro: José Betanzos Zárate

Operación “Dominemos América”

El caso fue anunciado como parte de la Operación “Dominemos América”, una iniciativa nacional del United States Department of Justice orientada a desarticular organizaciones criminales transnacionales y combatir el tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo.

Andrew S. Boutros, fiscal federal para el Distrito Norte de Illinois, declaró que la imputación “no debe dejar lugar a dudas de que esta Administración perseguirá enérgicamente a las organizaciones criminales transnacionales y exigirá responsabilidades a sus miembros de más alto rango”.

Las autoridades recalcaron que la estrategia prioriza la persecución de líderes y operadores logísticos responsables de la distribución de drogas ilícitas en Estados Unidos.

La orden de arresto contra Ibarra Félix permanece activa. Al no encontrarse bajo custodia, el proceso judicial continuará conforme a la legislación federal estadounidense hasta su eventual captura y presentación ante la corte.

asc