SRE anuncia nuevos nombramientos para fortalecer la política exterior

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció este viernes una serie de nombramientos de jefas y jefes de unidad, así como de directoras y directores generales, con el objetivo de fortalecer la coordinación interna de la Cancillería y consolidar la política exterior mexicana.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que los cambios fueron realizados por instrucciones del canciller Roberto Velasco Álvarez y buscan reforzar las áreas sustantivas de la institución, además de fortalecer la defensa y protección de los derechos de las y los connacionales que residen en el exterior.

Entre los principales nombramientos destaca el de Ana Valeria Nápoles Arenas como titular de la Unidad de Administración y Finanzas. La funcionaria ha ocupado diversos cargos dentro de la SRE, entre ellos la Dirección General de Asistencia Legal y Administrativa y la Dirección de Estrategia y Políticas Públicas para América del Norte.

Asimismo, Efraín Guadarrama Pérez fue designado titular de la Jefatura de Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional en las Oficinas del Secretario. Durante más de cinco años estuvo al frente de la Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, donde coordinó la participación de México en foros como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alianza del Pacífico y la Conferencia Iberoamericana.

La Cancillería también nombró a Daniela Zapata Zalce como titular de la Jefatura de Unidad de Imagen y Posicionamiento Internacional, mientras que Farid Hannan Goyri asumirá la Jefatura de Unidad de Diplomacia Económica, área encargada de impulsar la promoción económica de México a través de sus representaciones en el exterior.

En el nivel de direcciones generales fueron designadas 14 personas, con una integración paritaria de siete mujeres y siete hombres. De ellas, siete pertenecen al Servicio Exterior Mexicano (SEM).

Entre los nombramientos destacan Natalia Figueroa Lima al frente de la Dirección General de Análisis, Seguimiento Estratégico y Coordinación Ejecutiva; Yúriko Luisa Garcés Lee en la Dirección General de Planeación y Proyección de Asuntos Bilaterales, Multilaterales y Económicos; y Omar Ameth Wong Camarillo como director general de Comunicación Social.

También fueron nombrados Carmen Cecilia Villanueva Bracho en la Dirección General de Europa; Rafael Barceló Durazo en la Dirección General de Sudamérica; Alejandro Celorio Alcántara en la Dirección General de Servicios Consulares; Soileh Padilla Mayer en la Dirección General de Estrategia Diplomática para América del Norte; Roberto Armando de León Huerta en la Dirección General para Temas Globales y César Villanueva Esquivel en la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia.

En las áreas administrativas y de coordinación institucional fueron designadas Lucía Antonio Pérez en la Dirección General de Supervisión y Apoyo Administrativo de las Representaciones de México en el Exterior; Mariana Flores Mayén en la Dirección General de Estrategia y Supervisión Sustantiva; María de Lourdes Ruiz Pastrana en la Dirección General de Diplomacia Cultural; y Gerardo Gil Valdivia en la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático.

La SRE señaló que estos cambios forman parte de una estrategia para consolidar la operación de la dependencia y fortalecer la presencia de México en el escenario internacional, así como la atención consular y la promoción de los intereses nacionales en el exterior.