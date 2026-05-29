Que haya una mujer presidenta es un gran triunfo: Alejandro González Iñárritu

En su visita a México, el cineasta y guionista mexicano Alejandro González Iñárritu consideró como un gran triunfo que México tenga una mujer presidenta con Claudia Sheinbaum Pardo.

“Es un gran triunfo, en todo, en inteligencia, en que realmente haya una posibilidad de que ese machismo entienda perfectamente que las mujeres nos traen al mundo; o sea, ellas crean la vida. Esa es la verdad. La sabiduría que hay, la inteligencia, es un hecho. Por eso es un gran triunfo que haya una presidenta”, expresó.

27 de mayo del 2026. sesión de fotos con el director de cine González Iñárritu "el negro". foto Salomón Ramírez sra Salomón Ramírez

En su visita a la Ciudad de México para presentar el libro conmemorativo titulado Desatar Amores perros, el ganador en cinco ocasiones del premio Óscar destacó que las mujeres “crean vida” y el machismo debe erradicarse del pensamiento.

El aclamado cineasta Alejandro González Iñárritu hizo historia en México al convertirse en el primer director de cine en ingresar a El Colegio Nacional.