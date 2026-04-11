Buscan a tripulante de camioneta que cayó del puente Coatzacoalcos II

La desaparición de uno de los ocupantes de una camioneta, que cayó desde lo alto del Puente Coatzacoalcos II, Antonio Dovalí Jaime, se ha convertido en el eje de un operativo que este sábado cumple más de 48 horas sin resultados.

A pesar de los recorridos por agua y tierra, las autoridades no han logrado localizar a la persona que viajaba junto a Javier Jaimes, quien murió en el lugar del accidente.

El percance ocurrió la noche del jueves, cuando una Renault Kangoo color blanco, que se dirigía de Minatitlán hacia Ixhuatlán del Sureste, salió del camino y se precipitó desde la estructura conocida como Coatzacoalcos II, Jaimes Domínguez fue encontrado sin vida entre los restos del vehículo, mientras que su acompañante no fue hallado en el área inmediata del impacto.

Desde ese momento, elementos de Protección Civil, Marina, Policía Estatal y grupos de rescate han mantenido un despliegue continuo en la ribera del río, zonas de maleza y puntos de difícil acceso bajo el puente.

Las labores incluyen recorridos en lancha, búsquedas a pie y rastreos en áreas donde la corriente podría haber arrastrado a la víctima. Hasta el sábado, sin embargo, no existían indicios que permitan establecer su paradero.

La Fiscalía regional mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar si existieron factores adicionales que influyeran en la caída del vehículo.

Mientras tanto, familiares y autoridades locales han insistido en que la búsqueda no se detenga, ante la posibilidad de que la persona desaparecida se encuentre en un punto aún no explorado.

El Puente Dovalí Jaime es uno de los cruces estratégicos para el tránsito industrial en el sur de Veracruz y un paso al sureste mexicano.

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