Buscan revancha 36% de aspirantes al INE

De los 50 aspirantes finalistas a ocupar tres vacantes de consejeros electorales del INE, 36%, es decir, 18, buscan por segunda ocasión ocupar teles cargos, luego de que en 2023 y habían intentado lograr la designación.

La amplia mayoría cuenta con carrera y experiencia electoral, aunque ésta tiene que ser rastreada a través de inteligencia artificial (IA), pues el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados, que eligió a los perfiles, ha brindado mínima información curricular.

Francisco Rojas Choza Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes

Este tipo de concursos tendría que explicarse a sí mismo. O sea, ni siquiera sería necesario que algún funcionario, alguna funcionaria justificara las designaciones y no a partir de toda la documentación que genera la autoridad”, dijo a Excélsior , exconsejero del Instituto Electoral de Aguascalientes y expostulante al proceso de selección para consejero electoral en el actual proceso.

De acuerdo con los puntajes del Comité Técnico de Evaluación, los 10 con mejor calificación y de acuerdo con la información pública de su trayectoria, han ocupado cargos dentro del INE o institutos electorales estatales, aunque también, algunos de ellos, tienen cercanía con Morena.

El mejor evaluado fue Bernardo Valle Monroy (con 99 puntos), quien como consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) elaboró el dictamen que le otorgó una sobrerrepresentación a Morena superior a 8% de la votación obtenida en el actual Congreso de la capital del país.

Igual con 99 puntos, está en segundo sitio Arturo Manuel Chávez López, titular de Talleres Gráficos de México, exsecretario particular de Guadalupe Taddei, presidenta el INE.

En tercer sitio está Pedro Rafael Constantino Echeverría (con 90) coordinador de Asuntos Jurídicos en Materia de Fiscalización del INE, personal de confianza de la consejera presidenta.

En cuarto lugar aparece María Fernanda Romo Gaxiola (86), directora de Procedimiento de Remoción de Consejeros de los OPL y de Violencia Política contra las Mujeres del INE.

Reproducir El #INE multará a partidos políticos por afiliaciones indebidas de ciudadanos; y aprobó una prueba piloto de voto electrónico para personas con discapacidad en el voto anticipado en línea.

En el quinto, Jesús Octavio García González (84), encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, personal de confianza de la consejera presidenta.

Con 83, en sexto, séptimo y octavo lugar están Daniel Preciado Timequel, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, cercano al senador Félix Salgado Macedonio; Alfredo Alcalá Montaño, exconsejero de la Junta Electoral del Estado de Hidalgo; y Salvador Andrés González Barrera, secretario técnico de la ponencia de la magistrada Celia Maya García del Tribunal de Disciplina Judicial.

Con 82, en los puestos noveno y décimo, aparecen Luigi Villegas Alarcón, consejero electoral del OPLE de Nuevo León, así como Iulisca Zircey Bautista, directora de Proyectos Internacionales del INE y esposa de Daniel Fajardo, ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu.

El comité técnico de San Lázaro definió la lista de los 50 aspirantes a ocupar las tres vacantes de consejeros del INE. Éstos son algunos de los más cercanos al oficialismo. Excelsior

Con 81, en undécimo y duodécimo sitio están José Ángel Yuen Reyes, exmagistrado presidente del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, quien coincidió en su gestión con el inicio del mandato del gobernador David Monreal Ávila; así como Alma Lorena Alonso Valdivia, consejera electoral OPLE de Sonora.

Con puntaje inferiores aparece Armando Ambriz Hernández (78), actual presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

El listado está conformado por 25 mujeres y 25 hombres, de donde saldrán las quintetas que serán enviadas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y posteriormente al Pleno de San Lázaro.

Las tres quintetas de los finalistas para elegir a quienes ocuparán las tres vacantes del INE serán sometidas a la votación del Pleno de la Cámara de Diputados el 22 de abril de 2026, teniendo que obtener mayoría calificada.

De no lograrse los consensos necesarios, es decir la mayoría calificada de dos tercios de los votos requerida, se prevé la votación por insaculación o tómbola para el 28 de abril de 2026.

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