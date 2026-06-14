Drama en NL: Rescatan a familia atrapada en el río La Silla tras crecida por lluvias

Por Lilibeth Lira

Una familia quedó atrapada en medio del río La Silla luego de que la corriente aumentara por las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este domingo en el municipio de Guadalupe.

Reproducir La familia se aferró a un árbol para evitar ser arrastrada.

El rescate ocurrió en el cruce de las calles Matancillas y Golondrinas, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja y Protección Civil Municipal acudieron para auxiliar a al menos cuatro personas que permanecían sujetas a un árbol para evitar ser arrastradas.

Los cuerpos de emergencia realizaron maniobras para acercarse a la familia, mientras se restringió el paso en una zona del Parque Lineal. Autoridades pidieron a la población evitar ingresar a ríos y corrientes durante las lluvias.