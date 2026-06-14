Drama en NL: Rescatan a familia atrapada en el río La Silla tras crecida por lluvias
Los afectados tuvieron que sostenerse firmemente de un árbol en el cruce de las calles Matancillas y Golondrinas para evitar ser arrastrados por la corriente
Por Lilibeth Lira
Una familia quedó atrapada en medio del río La Silla luego de que la corriente aumentara por las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este domingo en el municipio de Guadalupe.
El rescate ocurrió en el cruce de las calles Matancillas y Golondrinas, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja y Protección Civil Municipal acudieron para auxiliar a al menos cuatro personas que permanecían sujetas a un árbol para evitar ser arrastradas.
Los cuerpos de emergencia realizaron maniobras para acercarse a la familia, mientras se restringió el paso en una zona del Parque Lineal. Autoridades pidieron a la población evitar ingresar a ríos y corrientes durante las lluvias.