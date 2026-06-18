Buscan pensión de 67 mil pesos para exjefe policial de Sinaloa acusado por EU

El Congreso del Estado recibió una iniciativa para conceder pensión anticipada por más de 67 mil pesos mensuales para Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo del Estado, a nombre de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Verlarde, por un monto mensual de 67 mil 477 pesos con 75 centavos, al considerar que el exjefe policiaco cumple los requisitos legales para acceder a este beneficio.

A la propuesta de pensión se le dio primera lectura en el Congreso del Estado, y ahora sigue los tramites legales correspondientes, los cuales incluyen modificaciones al Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2026, con la intención de garantizarle el monto propuesto.

Contreras Núñez comenzó los trámites para su pensión anticipada luego de haber sido señalado de tener vínculos con Los Chapitos, junto a otros mandos policíacos y funcionarios públicos, incluyendo a Rubén Rocha Moya.

De acuerdo a las acusaciones de Estados Unidos, Alberto Jorge Contreras Núñez recibía sobornos de esta organización criminal, a cambio de no arrestar a sus integrantes, pero si actuar en contra de sus oponentes.

Además, les permitían transitar con armas de fuego y vender droga en las calles, y les avisaban de investigaciones en curso y allanamientos planificados e incautaciones por parte de las fuerzas federales.

Según su hoja de vida, disponible en la Fiscalía General del Estado, Alberto Jorge Contreras Núñez fue jefe de la Policía de Investigación, pero inicio su carrera como perito investigador de homicidios dolosos en 2003, y después estuvo ocupando diversos puestos en la Unidad de Robo Bancario, en robo de vehículos, en delitos patrimoniales, en la Unidad Antisecuestros y en la de desaparición forzada de personas.