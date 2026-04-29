Localizan con vida a Jimena Pérez; familia bloqueó 6 horas la México-Puebla

La desaparición de Jimena Pérez, una joven de 25 años, desató una noche de tensión, protestas y violencia en el estado de Puebla. El caso provocó el bloqueo de la autopista México-Puebla y de la carretera El Verde–Texmelucan durante más de seis horas.

Los hechos comenzaron la noche del martes en la comunidad de Tlacotepec de José Manzo, perteneciente al municipio de San Salvador El Verde, donde se reportó la desaparición de la joven. La reacción fue inmediata: las campanas de la iglesia repicaron como señal de alerta, convocando a los habitantes a organizarse y exigir su localización.

Comunidad movilizada ante la desaparición

Hacia las 22:00 horas, los pobladores iniciaron un primer bloqueo en la carretera El Verde–Texmelucan, a la altura de la unidad habitacional Hacienda San José. La protesta creció rápidamente. Dos horas más tarde, cerca de la medianoche, el cierre se extendió a la autopista México-Puebla, en el tramo correspondiente a San Martín Texmelucan, específicamente a la altura de la comunidad de San Rafael Tlanalapan.

La movilización no solo interrumpió la circulación vehicular en una de las principales arterias del país, sino que también derivó en momentos de alta tensión. Testigos señalaron que algunos manifestantes adoptaron una actitud agresiva frente a los cuerpos de emergencia que arribaron al lugar.

Confirman que Jimena Pérez fue localizada. Facebook

Violencia y quema de patrulla durante el bloqueo

En medio del caos, se registró un acto que elevó la gravedad de la protesta: un vehículo fue incendiado en el sitio. Minutos después, se confirmó que se trataba de una patrulla de la Policía Estatal. Este hecho refleja el nivel de desesperación e indignación de los manifestantes, aunque también abrió cuestionamientos sobre el uso de la violencia en este tipo de exigencias.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas durante el incidente, pero la quema de la unidad policial marcó un punto crítico en el desarrollo de la protesta.

Tras más de seis horas de cierres carreteros, los manifestantes comenzaron a retirarse luego de que trascendiera que Jimena Pérez había sido localizada. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las condiciones en las que fue encontrada ni sobre las circunstancias de su desaparición.

La falta de información oficial ha generado incertidumbre entre la población, que espera un pronunciamiento de las autoridades para esclarecer los hechos y determinar si existió algún delito.

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