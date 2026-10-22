Busca Citlali Calixto continuar la transformación de Acapulco con Morena

Gloria Citlali Calixto Jiménez, politóloga de profesión y quien estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, formalizó su aspiración al registrarse como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en Acapulco.

En el marco del 73 aniversario del reconocimiento del voto femenino en México, la diputada local hizo un llamado a la unidad del movimiento y al respeto hacia las distintas aspiraciones.

“Acapulco es mi casa y mi causa. Decidí dar este paso con plena conciencia de la magnitud del reto, pero también con la absoluta certeza de mis capacidades y del amor que siento por mi tierra”, señaló Calixto, quien se convirtió en la legisladora más joven en presidir la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado de Guerrero y ha consolidado un liderazgo negociador con alto sentido de responsabilidad institucional.

Excélsior

Dentro de su agenda parlamentaria ha enfatizado en la protección de los derechos de la niñez y las mujeres, y una de sus propuestas legislativas más relevantes busca combatir la violencia en el entorno escolar.

A través de reformas y adiciones al Código Penal del Estado de Guerrero, la legisladora morenista presentó una iniciativa integral orientada a sancionar la violencia en aulas y entornos educativos.

Con esta propuesta, Citlali Calixto colocó la seguridad escolar en el centro de la agenda de bienestar y reconstrucción del tejido social en el estado.

“Pongo mi trayectoria, mi formación, mi capacidad y mi corazón a consideración del pueblo con la fe en nuestra gente y la disciplina para seguir sirviendo; estoy lista y preparada para defender con honor la transformación de Acapulco”, concluyó Citlali Calixto, quien ha impulsado 15 programas de atención social en colonias y comunidades rurales.

Calixto Jiménez definió su proyecto como una “renovación sin ruptura”, destinada a fortalecer el trabajo de base de la Cuarta Transformación en acompañamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, con métodos de trabajo eficientes y transparentes en favor del municipio de Acapulco.