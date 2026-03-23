Bullying se engancha en aulas; crece 205%

XALAPA.— La escuela dejó de ser un territorio seguro. En aulas, pasillos y calles aledañas, niñas, niños y adolescentes protagonizan escenas de violencia que antes parecían excepcionales y hoy se repiten con inquietante frecuencia.

Golpes grabados y difundidos como entretenimiento y planteles que operan con estructuras debilitadas revelan un fenómeno que va más allá de “peleas entre estudiantes”.

México se ha consolidado en 2026 como el país con mayor incidencia de acoso escolar a nivel mundial, una crisis que, según datos de la CNDH y organismos internacionales como Bullying Sin Fronteras, afecta a 8 de cada 10 estudiantes de educación básica.

Esta estadística se traduce en aproximadamente 28 millones de menores en situación de riesgo, quienes enfrentan un entorno donde la violencia física y psicológica se ha vuelto sistémica.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia reporta que, en el último lustro, las denuncias por este concepto han experimentado un incremento crítico de 205%, concentrándose 45% de los casos en el nivel secundaria.

La gravedad del fenómeno en este ciclo escolar también se refleja en la evolución hacia el ámbito digital, donde el Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Inegi señala que 21% de los adolescentes sufre agresiones constantes a través de redes sociales.

La falta de denuncia sigue siendo el principal obstáculo para las autoridades, ya que se estima que 80% de los actos de bullying no son reportados a los docentes, lo que perpetúa ciclos de violencia que derivan en graves secuelas de salud mental.

Ante este panorama, el Congreso de la Unión y legislaturas locales han urgido a fortalecer el presupuesto para la protección de la infancia, que actualmente representa apenas 10.8% del gasto público total, con el fin de implementar protocolos de intervención inmediata en las aulas.

Ximena y Lalo (sobrenombres) fueron captados en un pleito a golpes en el interior de una secundaria. En otra escena, un estudiante de un CBTIS apunta con una pistola de juguete a su compañera de clase, escena impactante que valió que los padres del menor exigieran la salida del jovencito que apuntó. Otros videos muestran peleas cuerpo a cuerpo entre niñas y niños, en los que ya se han documentado saldos rojos.

Irma, profesora de secundaria, considera que lo que está emergiendo es un síntoma de algo más profundo: escuelas sin personal suficiente, comunidades atravesadas por tensiones económicas y emocionales, y un ecosistema digital que amplifica la humillación como forma de pertenencia.

El pasado jueves, la Secretaría de Educación Pública presentó una serie de lineamientos nacionales para prevenir, detectar y atender la violencia en las escuelas de nivel medio superior, en respuesta a la creciente preocupación por la seguridad y el bienestar de las y los estudiantes.