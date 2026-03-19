BUAP despide a coordinador por acoso y ofrece apoyo legal a víctima

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) dio de baja al coordinador del Pabellón Universitario señalado por acoso y hostigamiento tras la denuncia pública de una estudiante.

El caso se hizo visible a través de TikTok, donde la alumna, identificada como “Yuls”, afirmó haber sido víctima de acoso durante más de un año y denunció haber recibido amenazas luego de reportar los hechos.

La abogada general de la BUAP, Miriam Ponce, informó que la institución actuó de manera inmediata tras conocer la denuncia.

“Quiero informarles que, inmediatamente que tuvimos conocimiento de los hechos señalados por la alumna, la persona fue dada de baja laboralmente”, señaló.

Añadió que la universidad brindará acompañamiento integral a la víctima.

“Le vamos a dar acompañamiento legal en cualquiera de las instancias externas, junto con la Defensoría de los Derechos Universitarios, que también le dará asesoría legal y psicológica”, explicó.

De acuerdo con la denunciante, el presunto agresor la confrontó fuera del campus e incluso tendría acceso a información relacionada con su denuncia, lo que, aseguró, incrementó el nivel de intimidación.

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JCS