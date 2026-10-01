Blinda Michoacán la autenticidad de sus carnitas: marca logra registro oficial en Estados Unidos

MORELIA, Mich.— En un paso firme para resguardar la riqueza gastronómica y comercial de la entidad, la United States Patent and Trademark Office (USPTO) otorgó el registro oficial a la marca “Carnitas Michoacán”. La determinación de las autoridades estadounidenses blindará la identidad de uno de los platillos más icónicos de México y protegerá a los productores frente a copias o usos indebidos en el mercado norteamericano.

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer la resolución federal y confirmó que el documento «fue concedido el pasado 29 de septiembre y quedó inscrito en el Registro Principal de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO)». Con esta acción, el gobierno michoacano extiende la titularidad del nombre hacia un territorio estratégico caracterizado por un alto consumo de cocina mexicana y una importante presencia de la comunidad migrante.

El alcance de este instrumento jurídico trasciende las fronteras nacionales para proteger el valor comercial de la receta local. «La protección del nombre se extiende hasta Estados Unidos, un mercado de especial relevancia por la presencia y reconocimiento que tiene la gastronomía michoacana», puntualizó el mandatario estatal sobre las implicaciones económicas que genera la decisión del organismo estadounidense.

La medida legal garantiza que únicamente los productos elaborados bajo los procesos originales reciban el distintivo oficial. La resolución «asegura su diferenciación frente a productos que pretendan ostentarlo sin cumplir los criterios correspondientes», impidiendo que establecimientos externos comercialicen alimentos bajo la denominación sin apegarse al proceso de elaboración característico.

De acuerdo con las normativas aprobadas en el registro, la certificación avala exclusivamente la sazón y el origen del estado. El fallo establece con precisión que «la marca distingue a las carnitas elaboradas mediante la receta tradicional de diversos municipios exclusivamente ubicados en este estado y con características únicas», lo que garantiza estándares uniformes de calidad e insumos para el consumidor final.

El mandatario remarcó que el logro ante las autoridades internacionales forma parte de un esfuerzo integral por salvaguardar las tradiciones locales. «Esta protección internacional se suma al trabajo realizado en Michoacán para resguardar el nombre “Carnitas Michoacán” como parte del patrimonio productivo y gastronómico del estado», aseveró Ramírez Bedolla al definir la estrategia como un pilar en la defensa del sector agroalimentario.

El blindaje legal cerrará el paso al aprovechamiento desleal del prestigio gastronómico de la entidad. La administración estatal ratificó su determinación «para evitar que su reputación y reconocimiento puedan ser aprovechados mediante usos que no correspondan a las características que le han dado identidad», asegurando así el legado culinario michoacano a nivel global.