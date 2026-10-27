Blanca Cruz asume presidencia provisional del INE tras renuncia de Taddei

Blanca Yassahara Cruz García fue elegida como consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, quien presentó su dimisión al cargo ante la Cámara de Diputados ayer lunes 26 de octubre.

La designación ocurre en un momento clave para el organismo electoral, que se encuentra en la preparación del Proceso Electoral Federal 2026-2027, por lo que uno de los principales retos de la nueva presidenta provisional será garantizar la continuidad de los trabajos institucionales y el cumplimiento de los plazos establecidos para la organización de los comicios.

El relevo se da después de que el propio INE informara que, ante la ausencia definitiva de la presidencia del Consejo General, las consejerías electorales debían elegir por mayoría simple a una persona de entre sus integrantes para asumir provisionalmente la conducción del organismo, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El instituto también señaló que sus actividades continuarían con regularidad y que las decisiones relacionadas con la sucesión se tomarían con apego al marco constitucional y legal.

Trayectoria electoral

Cruz García se incorporó al Consejo General del INE en abril de 2026, luego de que la Cámara de Diputados la designara como consejera electoral para un periodo de nueve años, comprendido del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035.

Es licenciada en Derecho, con especialización en Derecho Constitucional y Amparo, y cuenta con una maestría en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Antes de llegar al máximo órgano de dirección electoral del país, desarrolló una trayectoria de más de una década dentro del entonces Instituto Federal Electoral y el INE, en áreas relacionadas con la organización de elecciones, la operación de consejos distritales y la coordinación de procesos electorales.

En 2022 fue designada consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, cargo que dejó en abril de 2026 para incorporarse al organismo nacional.