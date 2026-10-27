INE debe aclarar contratos bajo sospecha: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en que el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) debe entregar toda la información disponible sobre los contratos cuestionados, a fin de investigar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos o presuntos actos de tráfico de influencias durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del organismo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria consideró que el proceso de renovación de la presidencia del INE representa una oportunidad para garantizar que tanto quien ocupe provisionalmente el cargo como quien lo asuma de manera permanente sean elegidos mediante procedimientos claros y conduzcan su gestión bajo principios de rendición de cuentas.

“Es buen momento” para que el relevo se realice de esa manera, planteó Sheinbaum, quien también cuestionó el desempeño histórico del organismo electoral en esta materia.

El INE, ni ahora ni en el pasado, fue transparente”, afirmó la titular del Ejecutivo federal.

La presidenta subrayó la importancia de que las instancias fiscalizadoras proporcionen la documentación necesaria para esclarecer los señalamientos y determinar si existieron anomalías en las contrataciones. En caso de acreditarse alguna irregularidad, corresponderá a las autoridades competentes deslindar responsabilidades.

Los cuestionamientos sobre los contratos celebrados durante la gestión de Taddei colocan bajo escrutinio el uso de los recursos del instituto, aunque las posibles faltas deberán confirmarse mediante las investigaciones correspondientes.

Sheinbaum Pardo sostuvo así la necesidad de que el relevo en la presidencia del INE esté acompañado de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de un desempeño abierto al escrutinio público.