Denuncia consejera del INE, Rita Bell López, amenazas de Guadalupe Taddei 

Previo a la reunión de consejerías para nombrar a un presidente provisional, la consejera Rita Bell López, dijo a los medios que ha vivido con miedo y angustia en los últimos meses, debido a amenazas que recibió por parte de Guadalupe Taddei y que por eso se fue alejando del bloque que apoyaba a la presidenta del Consejo General del INE.

Yo me fui desvinculando de ella cuando veía una mentira tras otra, pedíamos información, no la teníamos, he denunciado", dijo, al agregar que "a parte he sido amenazada, por eso ahora respiro. Llevo mucho tiempo buscando gente, diciéndoles que esto estaba pasando".

"Tengo documentadas algunas cosas"

López Vences explicó que fue a su ingreso al INE, en 2023, donde Alfredo Hernández la buscó en nombre de Taddei, para "preguntarle" qué era lo que necesitaba y al término de la reunión, ella muy enojada cuestionó a Taddei el por qué le había mandado mensajes con el empresario, a lo que Taddei contestó que era mentira, que ella no lo había mandado a buscarla.

Yo voy a cooperar con las autoridades que me pidan información, yo tengo documentado algunas de las cosas que les cuento y en el momento que me lo pida la autoridad lo haré".

Se le cuestionó si renunciaría al cargo por la foto en donde aparece con Alfredo Hernández y contestó que "yo lo que abone a la institución, tengo mi conciencia tranquila, siempre las imágenes son muy complicadas, pero de verdad la señora (Taddei) fue metiéndose en un montón de problemas y, yo aquello que no lastima la institución, por eso es importante salir".