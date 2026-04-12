Benefician con vivienda a 240 familias en Puebla

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) entregó el sábado pasado las primeras 240 viviendas nuevas a familias de San José Chiapa, Puebla, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el gobernador de la entidad, Alejandro Armenta.

En Puebla, se construirán 44 mil viviendas a lo largo del sexenio, de ellas, mil 160 se edificarán en ese municipio poblano.

A la fecha, se han entregado mil 292 viviendas en 15 estados del país, se expuso durante el acto protocolario encabezado por Sheinbaum el sábado pasado en San José Chiapa.

Durante el mitin, el gobernador destacó que, además de las viviendas, en esa región de Puebla colindante con Tlaxcala y Veracruz, el gobierno federal promoverá la construcción de un nuevo polo de desarrollo.

“Estas tierras fueron ultrajadas por los gobiernos neoliberales, estas tierras se ocuparon para empresas extranjeras, abandonando la oportunidad a los productores locales, abandonando la oportunidad para los empresarios locales”, manifestó el mandatario estatal.

Añadió “aquí ya está aprobado el polo de desarrollo para el Bienestar, ese es un gran proyecto que ya está caminando y nosotros estaremos apoyando”.

Desde San José Chiapa, el sábado la Conavi anunció que en Puebla se construirán 74 mil viviendas con inversión superior a 44 mil millones de pesos, en beneficio de 267 mil personas, para lo cual ya hay 21 proyectos de vivienda en 17 municipios para la construcción de las primeras 9 mil 412 casas.

Además, el Fovissste anunció la condonación de 577 créditos que eran considerados impagables.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, a lo largo del sexenio se construirán 1.8 millones de viviendas en todo el país y se reestructurarán 5 millones de créditos considerados como impagables.