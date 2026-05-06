Avanza Sonora en educación: entrega gobernador Durazo más de 4 mil becas a estudiantes de primaria

En un evento multitudinario, el gobernador Alfonso Durazo entregó 4 mil 158 becas para estudiantes de primarias en Hermosillo, con una inversión de 9 millones 147 mil 600 pesos.

Esta entrega forma parte del compromiso cumplido por el mandatario estatal para consolidar en Sonora el programa de becas más grande de su historia, de carácter universal desde nivel primaria hasta universidades.

Estudiantes de nivel primaria en Hermosillo recibieron una beca del programa Sonora de Oportunidades por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en cumplimiento a su compromiso con las y los estudiantes de nivel básico para que la educación llegue a todas y todos como un motor de cambio e igualador de las oportunidades sociales.

Ante miles de alumnos de primarias públicas de la entidad, en la Arena Sonora el mandatario estatal entregó 4 mil 158 becas, que se traducen en un recurso de 9 millones 147 mil 600 pesos. En su mensaje, durante el acto protocolario, recordó a las y los estudiantes que este apoyo representa un impulso a su futuro y sienta las bases para que continúen en su formación académica hasta nivel superior.

Gracias a este respaldo puedo yo cumplir con uno de mis principales compromisos de campaña que fue convertir a la educación en el eje de mi gobierno, y si por algo quiero que me recuerden es por haber sido el gobernador de la educación”, indicó.

Bajo el liderazgo del gobernador Durazo, en el ciclo escolar 2025-2026, el Gobierno de Sonora entregó 41 mil 834 becas a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico, con una inversión total de 92 millones 034 mil 800 pesos, lo que posiciona a la educación como el eje prioritario de su administración.

Alfonso Durazo encabezó en la Arena Sonora la entrega de becas a estudiantes de primaria como parte del programa Sonora de Oportunidades. Excélsior

La alumna Ana Victoria Campillo Castro agradeció al gobernador Alfonso Durazo Montaño por el respaldo al programa Sonora de Oportunidades, ya que este impulso económico la motiva a seguir esforzándose en sus estudios.

Esta beca me va a ayudar, me va a motivar a seguir estudiando y a tener buenas calificaciones”, dijo.

Al respecto Sebastián Hernández Rivas mencionó que esta beca le permitirá avanzar en sus estudios al poder comprar todos los materiales que requiere para sus clases.

El gobernador Alfonso Durazo saludó a estudiantes beneficiarios del programa Sonora de Oportunidades durante la entrega de becas en Hermosillo. Excélsior

Muy importante, ya que proporciona el apoyo necesario para continuar con los estudios, y así como seguir en la compra de materiales, principalmente para estudiar”, señaló.

En el transcurso de la administración del gobernador Alfonso Durazo se han destinado 3 mil 666 millones 539 mil 077 pesos, que se traducen en 606 mil 087 becas, la cifra más alta que se haya otorgado por parte del Gobierno de Sonora, con lo cual se refrenda el compromiso de impulsar a la educación como la gran igualadora de las oportunidades sociales.

Estuvieron presentes: Alejandra López Noriega, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Lorenia Valles Sampedro, senadora de la República por Sonora; Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura; Rebeca Valenzuela Álvarez, directora general del Instituto Sonorense de la Juventud; Paloma Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social; y Abraham Sierra, director del Instituto de Becas y Crédito Educativo.