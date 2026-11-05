Batean a México por no proteger a la vaquita marina

El Comité Permanente de la CITES decidió no dar por cumplidas las nueve metas pendientes del Plan de Acción para la protección de la vaquita marina y el combate a la pesca ilegal de totoaba en México.

La delegación mexicana que viajó a Ginebra para participar en la 81.ª reunión del Comité Permanente no logró que los 19 países miembros y representantes regionales cerraran el procedimiento instaurado desde hace más de tres años contra nuestro país, por la falta de protección a la vaquita marina y el tráfico ilegal de pez totoaba.

En su intervención, Marina Robles, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), solicitó a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) dar por buenos los nueve hitos pendientes de los 101 que contempla el Plan de Acción de Cumplimiento, al que se comprometió el gobierno mexicano desde el 13 de abril de 2023.

La jefa de la delegación presentó como logros la puesta en marcha de la nueva versión del Acuerdo Regulatorio para el Alto Golfo de California, publicado el pasado 14 de octubre, que reduce 86% de la zona de prohibición para el uso de redes de enmalle y agalleras en el hábitat de la vaquita marina.

Marina Robles, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Especial

Que refleja un diálogo constructivo que integró el rigor científico del Cirva (Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita), con las propuestas y realidades de los pescadores y las recomendaciones de esta convención”, manifestó.

Además, resaltó la “ejecución del marcaje de artes de pesca y el monitoreo satelital de embarcaciones” —que todavía no entran en operación—, y la “transición hacia métodos alternativos de pesca”, que al contrario, registra un retroceso al permitir otra vez el uso de redes de enmalle y agalleras en la región, que tienen interacción con el mamífero marino en mayor peligro del mundo.

Asimismo, subrayó el “impulso a mercados con valor agregado con comunidades que ya están aprovechándolos, la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), permitiendo sentencias de prisión y sanciones económicas por más de 130 millones de pesos mexicanos, incluyendo una establecida hace dos semanas de cuatro años de cárcel y 19 millones de pesos”.

“México ha cumplido con creces, demostrando eficacia operativa y un compromiso inquebrantable con su soberanía y sus comunidades. Por ello, solicitamos a este Comité Permanente tomar nota de la información actualizada presentada por México, que da cuenta del cumplimiento de los compromisos asumidos en 2023, y revisar las recomendaciones de manera que reflejen las medidas actualmente implementadas”, aseguró.

La respuesta a México sobre la vaquita marina

La CITES reconoció los avances de México y aceptó suavizar las recomendaciones al retirar del borrador la instrucción expresa de decidir en su próxima reunión medidas adicionales de cumplimiento.

Lo que no avalaron los miembros del Comité Permanente fueron los nueve hitos pendientes del Plan de Acción que el gobierno mexicano quería que dieran como válidos, e instruyeron a las autoridades de nuestro país a entregar una nueva actualización de resultados 90 días antes de su reunión de 2027.

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En su oportunidad, Estados Unidos advirtió que México llegó sin haber cumplido todas las metas establecidas desde 2023, pese a que el plazo impuesto por CITES venció justamente en esta reunión 81 del Comité Permanente.

Ante esta situación, pidió aplicar de inmediato y en su totalidad el Plan de Acción de Cumplimiento y el reciente Acuerdo Regulatorio para el Alto Golfo de California, incluida la prohibición efectiva de redes de enmalle en la nueva zona designada, que abarca todo el Refugio de la Vaquita Marina y la llamada Zona de Tolerancia Cero.

Por su parte, Reino Unido se pronunció a favor de mantener las nueve metas pendientes de México bajo revisión, y no darlas por superadas.

Descartó la propuesta de las autoridades mexicanas de presentar un “informe final”, y planteó que nuestro país debe seguir reportando los avances, cómo está aplicando el nuevo Acuerdo Regulatorio y qué efectos positivos o dificultades persisten.

Piden suspender comercio

Organizaciones ambientalistas pidieron a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) suspender el comercio de México o, al menos, mantener abierto el proceso de cumplimiento del Artículo XIII de la Convención, por la protección de la vaquita marina.

El Centro para la Diversidad Biológica (CDB), el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) y el Instituto de Bienestar Animal (AWI) argumentaron que México no ha implementado completamente el Plan de Acción de Cumplimiento, ya que quedan nueve hitos sin concretar.

Reproducir La Campaña de Entrenamiento de Observadores y Monitoreo en el Alto Golfo de California finalizó sus labores en el mar.

“Algunos de estos hitos pendientes no son ‘de largo plazo’, sino medidas concretas de aplicación de la ley, inteligencia contra el crimen organizado y desarrollo de artes de pesca alternativas”, señalaron.

Las organizaciones recordaron que el nuevo Acuerdo Regulatorio reduce el área donde están prohibidas las redes de enmalle, “lo que complica aún más la vigilancia y debilita la protección de la vaquita marina”.

Alejandro Olivera, representante en México del CDB, recordó que el gobierno mexicano recibió varias prórrogas para concretar el Plan de Acción de Cumplimiento y que, justamente en la reunión 81 del Comité Permanente, debe entregar todos los resultados y no sólo otro informe de supuestos avances.

La propia Secretaría General de la CITES reconoce que México ha completado 92 de las 101 metas, por lo que todavía quedan nueve pendientes. Las metas que tienen tres años de retraso incluyen compromisos sobre regulación y sitios de desembarque; evaluación y capacitación de las autoridades; inteligencia y acciones contra el crimen organizado que trafica totoaba; capacitación en artes de pesca alternativas; marcaje de al menos 50% de las redes de pesca y desarrollo del programa de pesca alternativa”, enumeró.

Olivera señaló que también hay cuestionamientos sobre compromisos que se dieron por cumplidos, especialmente el monitoreo de las embarcaciones menores, ya que los primeros dispositivos instalados no funcionaron y su sustitución sigue en proceso.