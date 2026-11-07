Asestan golpe de 4 mil 132 mdp al crimen en Puebla; desmantelan narcolaboratorio

Un narcolaboratorio con 11 áreas de producción fue desmantelado en el municipio de Tlachichuca, Puebla, lo que representó un golpe económico de 4 mil 132 millones de pesos a la delincuencia organizada.

El despliegue estuvo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, asegurando 587 costales con precursores y 179 utensilios químicos.

En una segunda intervención, hallaron en Tlaola una instalación clandestina de minería de criptomonedas. Fue detenido un sospechoso y aseguraron 50 equipos de cómputo, un transformador trifásico, mariguana y mil 32 criptomonedas.

En el lugar fue detenido un sospechoso y se aseguraron 50 equipos de cómputo, un transformador trifásico, mariguana y mil 32 criptomonedas.

Las acciones del Gabinete de Seguridad incluyeron decomisos de armas, cartuchos, vehículos y equipo electrónico en cuatro estados. Foto: Especial.

Operativos de seguridad dejan 10 detenidos

Las acciones formaron parte de la Estrategia Nacional de Seguridad ejecutada el 5 de noviembre por el Gabinete de Seguridad, las cuales dejaron un saldo de 10 personas arrestadas en Chihuahua, Sinaloa y Veracruz.

En otra operación realizada en Puebla, agentes federales descubrieron una instalación clandestina dedicada a la minería de criptomonedas, acondicionada dentro de un inmueble del municipio de Tlaola.

Durante el cateo, efectuado por personal de la SSPC, FGR y Secretaría de Marina (Semar), fue detenida una persona y se aseguraron 50 equipos de minería, un transformador eléctrico trifásico, un módem, un teléfono celular, dos chips, una pantalla de video y una bolsa con marihuana. El reporte oficial también incluyó el aseguramiento de 1,032 criptomonedas.

La instalación contaba con infraestructura eléctrica y dispositivos electrónicos destinados al procesamiento de operaciones digitales, por lo que las autoridades investigan las actividades desarrolladas en el inmueble.

Foto: Especial.

Decomisan armas y capturan a personas en tres estados

En Guadalupe y Calvo, Chihuahua, el Ejército decomisó 36 armas de fuego y mil 456 cartuchos.

Mientras tanto, en Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal desplegaron operaciones en Culiacán, donde capturaron a dos personas y decomisaron tres armas, siete cargadores, 11 cartuchos y tres vehículos.

En una segunda intervención, realizada en la comunidad de Las Trancas, municipio de Navolato, soldados que efectuaban recorridos de vigilancia encontraron tres armas largas, tres cargadores, 42 cartuchos y un vehículo.

Las acciones también se extendieron a Veracruz, donde fuerzas federales y estatales ejecutaron 11 cateos simultáneos en inmuebles de la localidad de Tetelzingo, municipio de Coscomatepec.

Durante las diligencias fueron detenidas siete personas y se aseguraron cinco armas de fuego, de las cuales una era larga y cuatro cortas, además de 10 cargadores, 230 cartuchos, dos chalecos tácticos y una placa balística.

En los domicilios intervenidos también fueron localizados tres vehículos, tres motocicletas y una cuatrimoto, que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los operativos forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en la atención a las causas de la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación y la coordinación con las autoridades estatales.

*mcam