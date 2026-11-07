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Asestan golpe de 4 mil 132 mdp al crimen en Puebla; desmantelan narcolaboratorio

El operativo federal permitió asegurar 587 costales con precursores químicos y 179 utensilios, además de detener a una persona.

Por: Raúl Flores

Narcolaboratorio clandestino desmantelado en Tlachichuca, Puebla.
Un laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas fue desmantelado en Tlachichuca.Foto: Especial.

Un narcolaboratorio con 11 áreas de producción fue desmantelado en el municipio de Tlachichuca, Puebla, lo que representó un golpe económico de 4 mil 132 millones de pesos a la delincuencia organizada.

El despliegue estuvo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, asegurando 587 costales con precursores y 179 utensilios químicos.

En una segunda intervención, hallaron en Tlaola una instalación clandestina de minería de criptomonedas. Fue detenido un sospechoso y aseguraron 50 equipos de cómputo, un transformador trifásico, mariguana y mil 32 criptomonedas.

En el lugar fue detenido un sospechoso y se aseguraron 50 equipos de cómputo, un transformador trifásico, mariguana y mil 32 criptomonedas.

Fuerzas federales inhabilitaron un laboratorio de drogas sintéticas en Puebla, con una afectación estimada en 4 mil 132 millones de pesos.
Las acciones del Gabinete de Seguridad incluyeron decomisos de armas, cartuchos, vehículos y equipo electrónico en cuatro estados.Foto: Especial.

Operativos de seguridad dejan 10 detenidos

Las acciones formaron parte de la Estrategia Nacional de Seguridad ejecutada el 5 de noviembre por el Gabinete de Seguridad, las cuales dejaron un saldo de 10 personas arrestadas en Chihuahua, Sinaloa y Veracruz.

En otra operación realizada en Puebla, agentes federales descubrieron una instalación clandestina dedicada a la minería de criptomonedas, acondicionada dentro de un inmueble del municipio de Tlaola.

Durante el cateo, efectuado por personal de la SSPC, FGR y Secretaría de Marina (Semar), fue detenida una persona y se aseguraron 50 equipos de minería, un transformador eléctrico trifásico, un módem, un teléfono celular, dos chips, una pantalla de video y una bolsa con marihuana. El reporte oficial también incluyó el aseguramiento de 1,032 criptomonedas.

La instalación contaba con infraestructura eléctrica y dispositivos electrónicos destinados al procesamiento de operaciones digitales, por lo que las autoridades investigan las actividades desarrolladas en el inmueble.

Fuerzas federales inhabilitaron un laboratorio de drogas sintéticas en Puebla, con una afectación estimada en 4 mil 132 millones de pesos.
Foto: Especial.

Decomisan armas y capturan a personas en tres estados

En Guadalupe y Calvo, Chihuahua, el Ejército decomisó 36 armas de fuego y mil 456 cartuchos.

Mientras tanto, en Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal desplegaron operaciones en Culiacán, donde capturaron a dos personas y decomisaron tres armas, siete cargadores, 11 cartuchos y tres vehículos.

En una segunda intervención, realizada en la comunidad de Las Trancas, municipio de Navolato, soldados que efectuaban recorridos de vigilancia encontraron tres armas largas, tres cargadores, 42 cartuchos y un vehículo.

Las acciones también se extendieron a Veracruz, donde fuerzas federales y estatales ejecutaron 11 cateos simultáneos en inmuebles de la localidad de Tetelzingo, municipio de Coscomatepec.

Durante las diligencias fueron detenidas siete personas y se aseguraron cinco armas de fuego, de las cuales una era larga y cuatro cortas, además de 10 cargadores, 230 cartuchos, dos chalecos tácticos y una placa balística.

En los domicilios intervenidos también fueron localizados tres vehículos, tres motocicletas y una cuatrimoto, que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los operativos forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en la atención a las causas de la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación y la coordinación con las autoridades estatales.

*mcam

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