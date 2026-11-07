Padilla Aguilar niega trama de corrupción del INE; califica acusación de absurda

Juan Carlos Padilla Aguilar, exfuncionario del Registro Nacional de Población y afiliado del Partido Somos, rechazó tener alguna relación con la presunta trama de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que su nombre fuera mencionado durante la conferencia del jueves de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Es absurdo tratar de desviar la atención, de golpear a un nuevo partido político y de torcer las cosas y forzar ciertos vínculos que no existen ni de Somos ni de Juan Carlos Padilla y creo que muchas personas que en algún momento tuvieron contacto con Alfredo Hernández tampoco tiene nada que ver con esto”, aseguró.

“Ayer la secretaria Buenrostro presentó gráficas donde aparecen nombres de quienes han trabajado con él en actividades empresariales, pero todos los demás no tenemos nada que ver con eso”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, explicó que conoció a Hernández Casillas cuando se incorporó al equipo del Registro Nacional de Población, en la década de los 80, y precisó que trabajaron juntos alrededor de 10 años en distintas responsabilidades.

Padilla asegura que dejó de trabajar con Hernández en 1993

Sin embargo, aseguró que su relación laboral terminó en 1993 y que el último contacto que tuvo con él fue en 1994, por lo que desde hace más de tres décadas desconoce sus actividades empresariales y cualquier relación que pudiera haber desarrollado con el INE.

En primera, en los noventas yo no estaba en gobernación. Yo estuve en los ochentas que se creó el Registro Nacional de Población”, apuntó.

También rechazó vínculos con el extinto IFE, el INE o sus contratistas. Aclaró que, durante su trayectoria como consultor actuarial, el IFE y el IMSS estuvieron entre los clientes de la empresa para la que trabajó, pero precisó que se trataba de servicios de consultoría y no de contratación de obras o servicios de otra naturaleza.

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