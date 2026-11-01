Piden a Sheinbaum restablecer zona prohibida para redes de enmalle en hábitat de vaquita marina 

En una carta entregada en Palacio Nacional, 76 organizaciones de la sociedad civil, personas especialistas y académicos nacionales e internacionales, expresaron a la presidenta Claudia Sheinbaum su “profunda preocupación” por la eliminación del 86 por ciento de la zona de prohibición para el uso de redes de enmalle en el hábitat de la vaquita marina.

“Esta decisión no sólo contradice la evidencia científica acumulada durante décadas, sino que ignora las advertencias explícitas de los organismos internacionales que velan por la supervivencia de esta especie”, manifestaron.

En este sentido, pidieron a la titular del Poder Ejecutivo Federal tomar acciones inmediatas para restablecer de inmediato la prohibición total de redes de enmalle en todo el hábitat histórico de la vaquita marina, incluyendo la Zona de Tolerancia Cero y las áreas adyacentes.

Incrementar la presencia y la capacidad operativa de la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en el Alto Golfo de California

Desmantelar las redes de pesca ilegal y las redes fantasma, así como procesar a los responsables, además de xcombatir el comercio ilegal de pez Totoaba, colaborando de manera proactiva y transparente con China,

Estados Unidos y otros países de tránsito y destino.

“Es imperativo que México exija a las plataformas de redes sociales (Facebook, WeChat) la eliminación inmediata de los anuncios de productos de Totoaba y que se realicen investigaciones transnacionales que resulten en arrestos y condenas significativas.

Asimismo, acelerar el desarrollo, la prueba e implementación a gran escala de artes de pesca alternativas que sean seguras para la vaquita marina (como las redes de arrastre modificadas o las trampas). Proporcionar a los pescadores locales la capacitación, el equipo y los permisos necesarios para adoptar estas técnicas, garantizando al mismo tiempo su sustento económico.