Fiscalía de Morelos investiga a cabildo tras homicidio del regidor Gabriel Rivas

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, afirmó ayer que no descarta la posibilidad de citar a declarar a la regidora del PAN, Paz Hernández, y al secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, el también panista Óscar Cano, tras el asesinato del regidor morenista Gabriel Rivas Ríos.

Desde luego, no descartamos la comparecencia de ningún integrante del cabildo de Cuernavaca. Es una de las líneas de investigación que ya iniciamos y se va a realizar de manera oportuna esto”, comentó.

El funcionario estatal también mencionó que se indaga al magistrado de Justicia Administrativa, Manuel García Quintanar, por las irregularidades que hizo públicas el regidor horas antes de ser asesinado.

En redes sociales se viralizó un video en el que Rivas Ríos denuncia a Cano y Hernández por actuar como personeros de los criminales a fin de advertirle que no tocara el tema de los bares en la capital morelense.

Durante más de 40 años Gabriel Rivas encabezó luchas sociales obreras, campesinas y populares en la izquierda de Morelos.

Este es el segundo dirigente de esta organización popular que ha sido asesinado, fue Gustavo Salgado Delgado, dirigente ambientalista y defensor de los derechos humanos, quien fue privado de la libertad y asesinado el pasado 3 de febrero del 2015 en Ciudad Ayala, cuando encabezaba la defensa de la comunidad indígena de El Chivatero.

Secretario del Ayuntamiento acepta posible comparecencia

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento dijo estar dispuesto a acudir al llamado de la justicia.

“Nosotros seremos muy respetuosos de que agote la fiscalía las investigaciones hasta donde tope con todos los actores que estamos hoy en esta investigación... Yo creo que no hay que estropear el tema”, comentó.

Despiden a Gabriel Rivas

Familiares, amigos y militantes de la izquierda asistieron ayer al entierro de Rivas Ríos en el panteón Jardines de la Paz, en el que se observaron banderas rojas y se interpretó el himno antifascista Venceremos.

Integrantes de organizaciones sociales se comprometieron a mantener vigente la exigencia de justicia y advirtieron que no solo los autores materiales, sino también los intelectuales del asesinato deben ser investigados y procesados.

Entre los señalados en los reclamos se encuentra el secretario del Ayuntamiento, Óscar Cano, quien manifestó estar dispuesto a comparecer ante las autoridades y aseguró que respetará el curso de las investigaciones.

*mcam