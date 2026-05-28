Banco Multiva y la CMIC forman alianza estratégica

Banco Multiva y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) anunciaron una alianza estratégica para fortalecer el desarrollo de infraestructura en México, en un contexto marcado por el incremento de la inversión pública y el impulso a proyectos prioritarios para el crecimiento económico del país.

El acuerdo busca construir un ecosistema de colaboración entre empresas constructoras, desarrolladores y el sector financiero, mediante el intercambio de información estratégica y la creación de espacios de análisis para detonar proyectos con impacto económico y social sostenible.

Excélsior

La alianza representa, además una oportunidad de vinculación directa entre el sector financiero y las más de 18 mil empresas afiliadas a la CMIC.

El anuncio ocurre en un contexto de expansión del sector de infraestructura, luego de que el gobierno federal proyectara una inversión pública adicional de 722 mil millones de pesos para 2026.

Excélsior

Ante este panorama, Banco Multiva busca consolidarse como un aliado financiero clave para proyectos de movilidad, energía, agua y obra pública. Actualmente, la institución mantiene en análisis operaciones que superan los 52 mil millones de pesos en proyectos en distintas regiones del país.

“México llega a 2026 con condiciones estructurales privilegiadas: una posición geográfica estratégica, integración comercial con Estados Unidos, estabilidad financiera y el dinamismo del mercado interno, que crean un entorno favorable para la inversión”, señaló Luis de la Fuente, director general adjunto de Negocios de Banco Multiva.

Excélsior

Añadió que un aumento de 10 por ciento en inversión pública puede fortalecer la competitividad y el desarrollo regional, por lo que consideró necesaria una respuesta coordinada entre la banca y la industria de la construcción.

Por su parte, la CMIC destacó la importancia de contar con esquemas de financiamiento ágiles y especializados para potenciar las capacidades del sector y facilitar proyectos cada vez más sofisticados y sostenibles.

Excélsior

“La infraestructura requiere hoy una visión integral que priorice la colaboración entre empresas, organismos y sector financiero. Esta alianza, además de crear mejores condiciones de financiamiento para nuestra industria, es un elemento clave para impulsar la competitividad de nuestros afiliados en un entorno cada vez más desafiante”, afirmó Luis Rafael Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC.

Con esta alianza institucional, ambas organizaciones buscan impulsar proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo regional y al crecimiento económico de México en los próximos años.