Balean a tres espectadores durante un juego de futbol en canchas de Jiutepec, Morelos

Un ataque a balazos registrado durante la noche de este domingo dejó como saldo al menos tres hombres heridos en las canchas deportivas de la colonia Jardín Juárez, perteneciente al municipio de Jiutepec.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas, cuando decenas de personas presenciaban un encuentro deportivo en las instalaciones del recinto de la comunidad.

De acuerdo con las primeras versiones, las víctimas permanecían sentadas en el área de gradas observando el partido cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al sitio.

Los lesionados fueron trasladados de urgencia a un hospital de la región. Especial

Sin descender del vehículo, los agresores desenfundaron armas de fuego y las accionaron contra el grupo de espectadores, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el ataque, testigos en la zona solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia. Paramédicos y servicios de auxilio acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a las tres víctimas, quienes fueron trasladadas a un nosocomio para recibir atención médica especializada.

Elementos de seguridad pública acordonaron el perímetro de las canchas para resguardar los indicios balísticos, mientras que personal pericial inició las primeras indagatorias para recabar información que permita identificar y capturar a los responsables de la agresión.