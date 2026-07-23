Jornada violenta en Morelos: Asesinan a cinco hombres en las últimas horas

Cinco personas fueron privadas de la vida en distintos hechos registrados en Morelos, en las últimas horas desde la noche del miércoles y este jueves, los cuerpos de los cinco hombres fueron localizados en Yecapixtla, Cuautla y Tepoztlán.

El primer hecho se registró alrededor de las 20:26 horas, cuando se registró un ataque armado en la colonia Juan Morales, en Yecapixtla. El primer hombre fue localizado sin vida dentro de un vehículo sobre el Libramiento Oriente, a la altura de la cartonera.

Minutos después, un segundo hombre fue encontrado sin vida sobre la calle Miguel Hidalgo, cerca de la base de la Guardia Nacional. Las autoridades investigan ambos homicidios como hechos posiblemente relacionados.

En un tercer caso, un hombre fue asesinado cuando llegaba a su domicilio ubicado sobre la avenida Mouse, en la colonia Pablo Torres Burgos, en Cuautla. Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y, al arribar, policías localizaron a la víctima con heridas por proyectil. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, la mañana de este jueves fueron localizados dos hombres sin vida con heridas provocadas por arma de fuego en el municipio de Tepoztlán.

El hallazgo se registró alrededor de las 06:50 horas sobre la calle Jazmín, en la colonia Loma Esmeralda, donde autoridades encontraron a las víctimas con huellas de violencia. Paramédicos confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, los dos hombres tenían aproximadamente 35 años de edad. Uno vestía pantalón de mezclilla azul y el otro un short negro con gris; ambos se encontraban sin playera.

La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes en los municipios de Temoac, Yecapixtla, Cuautla y Tepoztlán para integrar las carpetas de investigación y dar seguimiento a cada uno de los casos.

Adolescente, probable de una familia en Jonacatepec

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó la detención de un adolescente de 17 años, por su probable responsabilidad en los homicidios de cuatro integrantes de una familia en el municipio de Jonacatepec, hecho registrado el pasado 17 de julio.

Ese día, varios sujetos ingresaron a la vivienda para matar a la pareja de padres y a dos menores una de 16 y otra de 7 años de edad.

El menor inculpado tenía relación con la familia y conocía sus movimientos, pero trató de simular un asalto porque aparentemente sus motivos fueron personales.

Fernando Blumenkron Escobar, fiscal de Morelos, informó que “se cumplimentó orden de aprehensión contra una persona por su probable responsabilidad en los homicidios de cuatro integrantes de una familia en el municipio de Jonacatepec, en hechos registrados el pasado 17 de julio; el masculino que aún no alcanza la mayoría de edad legal, será puesto a disposición de la autoridad judicial competente, la cual definirá su situación jurídica”.

La familia tenía menos de cinco años de haberse mudado de la ciudad de Toluca a esta comunidad rural de Morelos, y edificó su vivienda con rapidez. En ese municipio sólo desarrollaban su vida normal, pero sus actividades económicas se mantuvieron en Toluca, por lo que se descartó un hecho relacionado con la extorsión y se identificó la amenaza de una persona cercana al círculo familiar.

En las próximas horas un juez definirá la situación jurídica del inculpado, una vez que la Fiscalía lleve el caso ante un tribunal para menores en conflicto con la ley. Y se avance en la detención del resto de quienes participaron en esos asesinatos.