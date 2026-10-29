Cárdenas contribuyó a la democratización del país; SCJN guarda minuto de silencio

Al referirse al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como “un hombre que contribuyó a la democratización del país”, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso guardar un minuto de silencio en su memoria.

Al inicio de la sesión de este jueves, las cinco ministras y los cuatro ministros se pusieron de pie, junto con el secretario de Acuerdos y los estudiantes invitados, para rendir homenaje al político michoacano, quien falleció la víspera.

Antes de llevar a cabo la sesión pública programada para este día, 29 de octubre de 2026, quisiera proponerles […] que pudiéramos hacer un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre que contribuyó a la democratización del país y a generar las condiciones de lo que hoy tenemos”, expresó Aguilar Ortiz.

Concluido el homenaje, comenzó la sesión, en la que estaban enlistados 34 asuntos de diversa índole.

Esquivel Mossa publicó un mensaje de condolencia y una esquela en la que reconoció la huella del ingeniero en la vida democrática del país. Cortesía

Integrantes de la Corte se suman a las condolencias

A través de sus cuentas en la red social X, las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, así como el ministro Irving Espinosa Betanzo, expresaron sus condolencias por el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y destacaron su legado político y democrático.

Ortiz Ahlf recordó la trayectoria de Cárdenas y su lucha por la democratización del país, así como su compromiso con la ampliación de derechos y la participación ciudadana. Señaló que su contribución permanecerá como un pilar de la historia democrática de México y envió sus condolencias a familiares y seres queridos.

Por su parte, Batres Guadarrama lo calificó como un personaje fundamental de la transformación democrática de México y destacó su lucha por la soberanía popular y contra el neoliberalismo.

El ministro Espinosa Betanzo reconoció a Cárdenas como un referente de la izquierda mexicana que abrió caminos para la participación política y la transformación democrática. También destacó su congruencia y compromiso con la justicia social.

En tanto, Esquivel Mossa publicó un mensaje de condolencia y una esquela en la que reconoció la huella del ingeniero en la vida democrática del país y expresó su solidaridad con familiares y seres queridos.