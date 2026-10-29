Muere el tristemente célebre 'Monstruo de Atizapán' en penal de Tenango  

Andrés Filomeno Mendoza Celis conocido como el Monstruo de Atizapán, fue encontrado muerto en la madrugada de este jueves al interior de su celda en el Penal de Tenango del Valle en donde estaba recluido desde 2021.

En julio del año pasado el homicida serial de 78 años fue internado en estado grave varias semanas en un hospital de Toluca por neumonía bacterial no especificada, diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones múltiples.

monstruo Atizapan

El multihomicida contaba con ocho sentencias por feminicidio y desaparición de persona, y en los últimos años sus familiares lo abandonaron en el penal sin acudir a visitarlo.

El caso de Andrés Filomeno se conoció después de que los familiares de Reyna "N", denunciaron su desaparición en mayo de 2021, cuyos restos fueron localizados en su vivienda. Las autoridades continuaban la investigación para determinar cuántas personas habían sido víctimas del sujeto.