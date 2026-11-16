Un ataque armado dejó un saldo de dos menores sin vida y un adulto en Galeana, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó los hechos en los que falleció una niña de 7 años, identificada con las iniciales D.M, así como un adolescente, de 17 años, de nombre Josué “N”.

Por su parte, el adulto, de 37 años, se llamaba José Raúl “N”.

El triple homicidio fue reportado a las 00:02 horas de este lunes en una vivienda de una calle sin nombre en el ejido Boca del Refugio en el ayuntamiento de Galeana, al sur del estado.

En los sucesos también resultó lesionado otro menor, de 12 años, identificado con la inicial R, quien sufrió heridas en una pierna.

Trascendió que desconocidos realizaron múltiples detonaciones de fuego contra la vivienda, las cuales alcanzaron a los integrantes de la familia.

El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres.

Los fallecidos aparentemente son el padre de familia y sus hijos.