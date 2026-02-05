Frío provoca muerte de indigente en Xalapa, Veracruz

El frente frío 33 continúa generando descenso marcado de temperatura, evento de Norte y lluvias intermitentes en gran parte del estado de Veracruz, condiciones que se intensificaron durante la madrugada de este jueves y que ya dejaron un fallecimiento presuntamente relacionado con hipotermia en la capital del estado.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, el sistema frontal mantiene rachas de 70 a 90 km/h en la costa central, así como vientos de 55 a 70 km/h en el norte y sur.

En la región montañosa central, incluidas Xalapa, Naolinco y Misantla, se registran rachas de 40 a 50 km/h, lo que reduce aún más la sensación térmica.

En este contexto, un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida durante la madrugada en la periferia de la capital del estado, una zona donde las temperaturas descendieron de manera considerable.

Transeúntes alertaron a los cuerpos de emergencia al notar que no respondía el indigente; al llegar, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar con precisión la causa del fallecimiento, aunque los primeros reportes apuntan a hipotermia.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad. Colectivos y dependencias municipales mantienen habilitados refugios temporales y solicitan a la ciudadanía reportar a quienes se encuentren expuestos al frío extremo.

El ambiente frío persistirá durante las próximas horas, con una gradual mejoría hacia el fin de semana, aunque las madrugadas seguirán siendo frías en la región montañosa.

Para mañana se espera cielo medio nublado a nublado, con lluvias aisladas en Veracruz (Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco.

Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en la región, y frío a muy frío en zonas serranas de Veracruz y Tamaulipas.

Durante la tarde, ambiente templado en Veracruz y Tabasco, así como cálido en Tamaulipas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta a 35 km/h.

