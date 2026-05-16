Ataque de abejas deja 4 personas y 2 perritos lesionados en NL

El ataque de un enjambre de abejas dejó un saldo de cuatro personas lesionadas y dos perros en Monterrey, Nuevo León. Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la calle 20 de octubre y Constituyentes del 57 en la colonia Madero.

Van cuerpos de emergencia al lugar

Protección Civil del estado atendió el reporte de personas lesionadas por picaduras de un enjambre de abejas. En el sitio fueron atendidas tres mujeres y un hombre que fueron trasladados al Hospital Metropolitano para su atención médica.

Van cuerpos de emergencia al lugar

También resultaron lesionados dos peritos que fueron llevados a Bienestar Animal municipal para su valoración.

Personal de los cuerpos de auxilio continuaron en el lugar para la eliminación de riesgos.

Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, la Cruz Roja, Bomberos Nuevo León y el CRUM.

*bb