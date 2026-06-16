Bajan del camión a abuelito por tocamientos indebidos contra mujer

Por el delito de acoso sexual un adulto mayor fue detenido tras ser acusado por una mujer de realizarle tocamientos cuando se encontraban a bordo de un camión urbano, en Monterrey, Nuevo León.

El presunto fue identificado como Jaime “M”, de 74 años, originario de San Luis Potosí.

El incidente se registró la noche del lunes a las 21:00 horas sobre la avenida Francisco I Madero y Pablo A de la Garza, en el centro de Monterrey.

Los uniformados realizaban un operativo de transporte en el sector cuando observaron a una mujer que viajaba en una unidad de la ruta 68 Centro-Villa de Juárez, quien les pidió ayuda porque dijo que un hombre le había hecho tocamientos.

Camión en el que un abuelito acosó a una mujer Foto: Especial

La víctima, de 45 años, mencionó que subió al camión y después sintió que un adulto mayor le hacía tocamientos, además de decirle palabras obscenas.

La mujer le comunicó la situación al chofer que se detuvo más adelante donde los uniformados estaban realizando un operativo frente al Parque Fundidora.

El sospechoso fue bajado de la unidad y quedó detenido a petición de la mujer.

Finalmente, fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Adulto mayor detenido en Monterrey por realizar tocamientos indebidos a una mujer Foto: Especial

Liberan a influencer señalado de acoso y vuelve a hacerlo

Joseph Na’a

Días atrás, luego de haber sido detenido por elementos de la Policía de Monterrey, el creador de contenido conocido como “Cruz Bikers” reapareció en redes sociales realizando nuevamente grabaciones en la vía pública, principalmente de mujeres, mientras trabajaba como repartidor por aplicación.

El joven, identificado como José Luis C., de 24 años, retomó sus actividades apenas días después de haber sido arrestado por conductas relacionadas con acoso y grabaciones sin consentimiento, situaciones que habían generado una fuerte discusión pública en Nuevo León.

A través de nuevos videos difundidos en plataformas digitales, el influencer muestra recorridos en motocicleta mientras entrega pedidos de comida y sostiene conversaciones con clientes, muchas de ellas mujeres, grabadas de forma constante durante las interacciones.

Reacción en redes sociales es negativa

El regreso de “Cruz Bikers” a las calles provocó una nueva ola de críticas entre usuarios de redes sociales y habitantes de Monterrey, quienes consideran que el creador de contenido no modificó su comportamiento tras permanecer detenido.

Parte de las críticas apuntan a que el influencer continúa utilizando la exposición pública y la grabación de personas sin consentimiento como parte central de su contenido digital, pese a las consecuencias legales y mediáticas que enfrentó recientemente.

En distintas publicaciones y espacios de opinión, usuarios acusaron que el joven estaría minimizando la actuación de las autoridades y normalizando prácticas que diversos colectivos y especialistas identifican como formas de acoso o intimidación social disfrazadas de entretenimiento.